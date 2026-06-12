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Opinión | Fútbol
Matías Vallés

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El Madrid vota retirar a Florentino

El presidente madridista vive de la inercia, sintetizada en la torpeza anacrónica de desempolvar a Mourinho

El Atlético se burla del Real Madrid por su oferta de 150 millones por Julián Álvarez: "Nos hacéis reír aún más que el Barça"

Florentino Pérez celebra a l’Hotel Eurobuilding de Madrid la seva victòria en les eleccions a la presidència del Reial Madrid diumenge a la nit. | JUANJO MARTÍN / EFE

Florentino Pérez celebra a l’Hotel Eurobuilding de Madrid la seva victòria en les eleccions a la presidència del Reial Madrid diumenge a la nit. | JUANJO MARTÍN / EFE

En un mundo donde hasta el Papa es merengue, Florentino necesita más al Madrid que viceversa, sequía de títulos al margen. A la edad de Trump y por los mismos motivos, los piadosos socios madridistas han otorgado un último mandato de cortesía a su presidente, han votado su retirada. El americano tiene hoy más probabilidades de participar en unos nuevos comicios. Pérez ni siquiera perdió las elecciones para encaminarse a un ocaso honorable, cometió la imprudencia de ganar por un margen inferior del esperado en quien se presentaba como creador y padre omnipotente del club. Demasiados madridistas heréticos se movilizaron en su contra, con el voto de castigo a un perfecto desconocido «con acento mexicano».

La pirueta de Julián Álvarez delata a un dirigente que se ha ausentado de la realidad. Florentino vive de la inercia, sintetizada en la torpeza anacrónica de desempolvar a Mourinho. El portugués no es inestable, ni siquiera detestable, solo peca de obvio. Equivale a preguntarle a alguien por la mejor película y que te responda ‘El padrino’, valga la redundancia. El Madrid está tan angustiado que confiesa abiertamente la pérdida de la tradicional parcialidad de los árbitros, los primeros en olisquear un cambio de guardia.

La paradoja de Pérez es que se le ha votado por su pasado, no por su futuro. Se le premian los logros antiguos, en la certeza de que será incapaz de repetirlos. Las cartas que ha exhibido no merecen ni un bostezo, en medio de la ebullición del fútbol mundial. Su exhibición de energúmeno tras otra temporada repleta de fracasos solo le autoriza a recibir un premio de consolación, no se recuperó ni con la ironía desplegada frente a Iker Jiménez. Preside un club desfasado, que aspira a privatizar con descaro, ni siquiera muestra el menor interés por lo que pueda suceder sobre el césped. Al igual que su coetáneo trumpista, Florentino ha alcanzado el punto en que ya solo da miedo, sobre todo a los suyos.

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