León XIV Superstar

“Papa, le he dado la mano al Papa. Y también a Illa (refiriéndose al presidente de la Generalitat, claro).” Mi hija mayor, Martina, estaba desde primera hora de la mañana con su colegio, pasando pacientemente las horas, a la espera de la llegada de León XIV a la abadía de Montserrat. Las normas para acceder al recinto en un día tan señalado habían sido severas. Nada de 'tuppers' y los botellines de agua debían ser inferiores a 50 cl. Mucho orden y concierto. Extrema seguridad. Nervios y emoción previos. Qué suerte, le dije. En octubre de 2016, no se acuerda, vio al Papa Francisco en el Vaticano, que bendijo a su hermana menor, recién nacida. Le recordé que a Juan Pablo II tuve la oportunidad de verlo, de lejos, en el Santiago Bernabeu en 1982 y en Roma en marzo de 1985, con motivo del encuentro internacional de jóvenes. A Benedicto XVI, también en la lejanía, en su rúa barcelonesa de noviembre de 2010. Otros cuentan las veces que han visto a Bruce Springsteen o los Rolling.

Trece meses después de haber sido elegido Santo Padre de la Iglesia Católica, había momentos en que el rostro de Robert Prevost reflejaba su incredulidad, emoción y asombro ante lo que estaba viviendo. La extraordinaria y excepcional visita ha generado imágenes para la historia. Si la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família marcó el momento más emocionante, sensible e inolvidable, capaz de emocionar y convertir incluso a ateos y comunistas; la expresión de León XIV en la entrada en el renovado estadio del Real Madrid mostraba el asombro del que piensa qué hace un misionero y matemático como yo en un lugar como este, más apto para que Taylor Swift cante y baile o para que vaya usted a saber qué jugador de fútbol blanco deleite de nuevo a su afición.

El Espíritu Santo obra milagros. En un mundo cuyos referentes políticos van disminuyendo semana a semana hemos descubierto cómo el peso de la tradición, la liturgia y las buenas palabras aún cuentan. No había que estar de acuerdo en todo lo que dice el Papa -apenas habló de la importancia de trabajar para progresar y tampoco apeló a la necesidad de defenderse contra los malos y violentos que pueblan el planeta, porque rezando solo no basta- para abrazar su estilo tranquilo, sus formas ejemplares y un carisma para nada impostado.

“Y todo esto, ¿lo hemos pagado nosotros?”. Me preguntaba el padre de un compañero de básquet de mi hijo en la cena partidaria de fin de temporada. Aunque sea así, me da igual, le respondí ante su asombro anticlerical y matacuras. También me da igual, aunque quizás no debería darme, que haya habido empresas y personas que hayan pagado un peaje financiero a la Iglesia para poder acercarse o conversar, aunque sea un minuto, con Prevost. Los problemas económicos del Vaticano bien pueden justificarlo. Sí que no me da igual que el paso del Papa por España acabe convirtiéndose en un espejismo y que sus reflexiones se olviden en cuatro días. Prevost nos ha obligado pensar y dejar de lado, por una semana, el noticiero miserable que afecta a cierta politiquería española.