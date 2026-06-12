Francina Armengol, la hiel y la miel

La respuesta de Armengol a Tellado: "No hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse"

“Nunca lo bueno fue mucho” se lee en el Quijote. La misma gran obra de la que se sirvió León XIV para hablar en el Congreso de “la libertad como uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”.

Amparándose en esa libertad, no siempre bien entendida y muchas veces mal aplicada, nuestros políticos decidieron que, al espíritu cervantino, como al cristiano que le inspiró, le bastaba con unas horas de distensión. No más. Las justas para recuperarse, tomar aire, coger carrerilla y volver a las andadas en su diabólica maratón hacia ninguna meta importante. Fue así, en su peculiar interpretación del servicio público, que recordaban al resto de mortales lo poco que dura la alegría en la casa del pobre.

Tan poco, que siguiendo León XIV en España, aunque fuera en Barcelona, su espíritu largamente aplaudido en la Carrera de San Jerónimo se había evaporado. Atrás quedaba la necesidad de una “renovación moral” fruto de “la altura de miras que consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública”.

Y mientras el Pontífice volvía a apelar a la fraternidad cristiana, en este caso en catalán, en las dos cámaras legislativas los puñales afilados lucían su acero para demostrar que quien tuvo, retuvo.

Puede que, y no es un eximente, algunas de sus señorías no entendieran el mensaje porque Prevost lo pronunció en una lengua distinta a la única y verdadera. Aunque lo más probable es que el final de la tregua tuviera que ver con la distancia. Esos kilómetros, no importa cuantos, que separan el Madrid oficial de la España real. Esa escasa longitud de miras que contrasta con la amplitud del paisaje y la pluralidad de la geografía humana.

Sin embargo, seamos realistas, poco les importa la incoherencia a sus señorías creyentes y practicantes que suelen ser los que más gritan y patalean, exigen “prioridad nacional”, pactan restringir derechos y alaban la esencia de la conquista criticada por la propia Iglesia. Se reconfortan pensando que confesarán sus pecados aun olvidando el obligado propósito de enmienda.

Todo eso y mucho más parecía reflejarse en la mirada entre emocionada y nerviosa de Francesca Lluc Armengol Socías (Inca, Mallorca, 11 de agosto de 1971).

La presidenta que recibió a un Papa por primera vez en la historia del Congreso apenas se movió durante la alocución del Pontífice. Con el cuerpo ligeramente entornado para poder observar de manera simultánea al invitado de al lado y a los miembros del gobierno y de las dos cámaras que estaban enfrente, las manos con los dedos inmóviles extendidos encima de la mesa presidencial, una mirada entre nerviosa y emocionada y el asentimiento puntual de lo que escuchaba reflejado en su semblante, Francina Armengol parecía degustar las mieles de la satisfacción íntima en compensación por las hieles habituales de su ingrato trabajo.

La autoridad a la que faltan al respeto institucional y señalan judicialmente, que clama en el desierto pidiendo silencio, exigiendo orden y rogando que no dañen el mobiliario, entendió que el lunes también era su día. Y lo celebró.

Solícita, respetuosa y temerosa a la vez por si se producía alguna impertinente interrupción, Armengol concilió la dulzura de su acento con la firmeza de su voz. Apeló a la dignidad de los migrantes y aludió a la llaga abierta de los abusos. En definitiva, distinguió entre Dios y el César.