Concordia, paz y humanidad

Más allá de su carácter apostólico y evangélico, el viaje del papa León XIV a España ha tenido una mayor dimensión social, e incluso política, que los de sus antecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, cuando visitaron España. Ante las Cortes Generales, León XIV defendió tres mensajes de inequívoco contenido público. Advirtió de los riesgos de la polarización, en uno de los países más polarizados de Europa; recordó las posiciones de la Iglesia en contra del aborto y la eutanasia, a sabiendas de que la sociedad española es una de las más seculares, y se pronunció en contra de las guerras y a favor de una resolución pacífica y multilateral de los conflictos internacionales mientras la guerra seguía en Oriente Próximo y en Ucrania. “No podemos creer en Jesús y promover la guerra” añadió, durante la misa celebrada en la Sagrada Família. En Catalunya, durante su visita a la prisión de Brians y a la parroquia de Sant Agustí, pidió respeto y humanidad para los desheredados. Y en Canarias, donde acudió para hacer visible el drama de la inmigración, advirtió a la sociedad y a los gobiernos europeos que “no se puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas”. En un viaje cuyo principal objetivo era la renovación de la fe en una sociedad fuertemente secularizada, no han faltado tampoco las alusiones a Catalunya. León XIV habló en catalán muchísimo más y con más naturalidad que sus antecesores y dejó un sutil mensaje de unidad desde la primera homilía que pronunció al llegar a Barcelona, dirigido a una comunidad de creyentes que ha padecido una década de profunda división durante el ‘procés’ y encara otra en que debe renovar su modelo de integración de los recién llegados.

Nadie debería intentar patrimonializar estos mensajes. En primer lugar, porque son los de un Papa ante un momento de incertidumbre de la sociedad y de la propia iglesia católica. León XIV aspira a que supongan un revulsivo espiritual y moral, tras décadas de dificultades para la propia Iglesia, como consecuencia de la persecución sufrida en algunos países, los abusos cometidos por religiosos y el surgimiento de numerosas iglesias cristianas ajenas a las orientaciones del Vaticano. En este contexto, su viaje a España ha puesto de relieve lo que, probablemente, sea su principal aportación a este proceso de recuperación de la dimensión moral y social de la Iglesia: su capacidad para hablar no solo a los católicos sino a toda la sociedad. Algo que no se mide solo por la presencia del gobierno, casi en pleno, a los oficios celebrados en la Sagrada Família, sino por la capacidad del Papa de hacerse presente en la conversación colectiva. Frente al ruido y la furia que parecen asaltar la vida política, tanto en España como en gran parte del mundo, las palabras del Papa, y también los silencios colectivos que han acompañado sus comparecencias, han sido celebrados. Nadie piensa que vayan a resolver de por sí los retos que apuntan en el horizonte y que él abordó en su encíclica ‘Magnifica Humanitas’, hecha pública poco antes de la visita. Sin embargo, para muchos, católicos, creyentes de otras confesiones, agnósticos e incluso ateos, han supuesto un bálsamo que resulta bienvenido.