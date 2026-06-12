Cielos 'securitizados'

Después de décadas de democratización y de poner, estéticamente, los derechos y las garantías individuales al frente, el contexto internacional ha generado un escenario que convierte la 'securitización' del espacio público en inevitable. Casi no se cuestiona ninguna medida que se justifique en pro de la seguridad, apenas hay debate sobre lo que se entiende por esta y la mayoría de los países considerados democráticos toman el camino 'securitizador' sin rasgarse las vestiduras constitucionales. Ahora bien, esas roturas existen y deberían ser consideradas antes de que el daño sea aún mayor.

Décadas de desinversión en los Mossos d’Esquadra empujaron a muchos municipios a compensar la ausencia de medios policiales hinchando los cuerpos locales. El ejemplo más claro es la Guardia Urbana de Barcelona, que en muchos sentidos y ámbitos (números, funciones, condiciones laborales) está sobrerrepresentada. No es el único caso, como explica EL PERIÓDICO, muchas alcaldías se suman a la fiebre de potenciar sus policías locales, construir comisarías y comprar nuevas tecnologías que generen fotos atractivas y una falsa sensación de control y orden. La securitización da votos, pero tiene un precio. Las policías, sean locales o integrales, necesitan buenas condiciones de trabajo, funciones claras y delimitadas y mecanismos y herramientas para realizarlas. Las sociedades necesitamos policías que hagan su trabajo en buenas condiciones, que tengan claras sus funciones y lo necesario para llevarlas a cabo, y que siempre lo hagan en el marco de los derechos y garantías fundamentales. Adquirir instrumentos que aún están en cierto limbo legal es atractivo y genera ciertos apoyos políticos, pero mina el marco democrático. La tecnología está para ayudar, pero no se pueden posponer más los debates específicos, informados y detallados sobre las implicaciones de cada caso. Llenamos los cielos de Catalunya de pequeñas aeronaves que sobrevuelan nuestras cabezas sin que sepamos si hacen fotos, toman imagen térmica o miden la calidad del aire. Lo que sabemos seguro es que la legislación aún no ha definido bien el uso, custodia y obligaciones de los datos que se obtengan con ellos.