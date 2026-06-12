Los cantores rebeldes, grupo del verano

Expulsar de la Sagrada Família a 600 cantores de una sola tacada sin que nadie se dé cuenta es todo un milagro, no sé si ese cuenta para beatificar a Gaudí, es de desear que sí, eso solo lo supera convertir el agua de la fuente de Canaletas en vino, pero como los turistas ya lo traen en tetrabrik, ni siquiera hace falta. Se conoce que esos seis centenares de voces -o parte de ellas- querían cantar 'Els Segadors' y desplegar unas cuantas 'estelades', como en los buenos tiempos, durante la estancia del Papa en el templo. A esa gente le puede la nostalgia. Igual hasta hubieran gritado in-inde-independència, para recordar aquellos días en los que el lacismo pretendía que las calles fuesen suyas y creían que el mundo los miraba. No habría estado mal permitirles hacer un poco el ganso, hasta a mí me habría arrancado alguna lagrimita verlos de nuevo berreando, como si no hubiera pasado el tiempo.

Un poco de permisividad cristiana habría estado bien, al fin y al cabo se trataba solo de unos cuantos nostálgicos que ningún mal iban a hacer. Salvo cantar 'Els Segadors', claro, que no es poco mal, de tanto abusar de él ese himno se ha convertido en el 'Paquito el chocolatero' de los catalanes, lo mismo suena en una misa que en una despedida de soltero que en los autos de choque de la feria. Al Papa no le habría importado la interrupción, si el día anterior abrazó a unas presas de can Brians, con echarle un poco más de piedad evangélica hubiera sido hasta capaz de darle una palmadita en la espalda a alguno de esos miembros de no sé qué coral. Además, a los jóvenes de hoy, que nada saben del 'procés', el inútil montaje les habría servido para ver que no se perdieron nada.

Los cantores rebeldes -ese es el nombre que presumiblemente van a adoptar en sus bolos estivales- ni siquiera pretendían reivindicar nada, son una banda de tributo de esas que tan de moda están. Si hay quien imita a los Beatles aunque el grupo lleve años disuelto y la mitad de sus miembros estén muertos, es normal que aparezca una banda que imite al 'procés', que está también disuelto y muchos de los abuelos que salieron a la calle para abrazarlo han estirado la pata, ley de vida.

La policía les solicitó que salieran del templo y lo hicieron sin rechistar, hasta en eso rindieron homenaje a los políticos del 'procés', quienes se cuadraron ante un par de funcionarios que traían por todo armamento una carpeta bajo el brazo. Si los hubieran echado del templo a latigazos, o a falta de látigo por lo menos a porrazos, habríamos asistido a una representación en vivo del Evangelio, hasta el Papa habría aplaudido el buen hacer de los catalanes a la hora de agasajarle. Por si no fuera suficiente detalle ser recibido por un presidente que se llama Salvador, uno de los alias del Señor, y otro que se llama Pedro, este capaz de negar tres veces lo que más le convenga antes de que cante el gallo, encima le regalan un 'remake' de Jesús echando a los mercaderes del templo (Juan 2:13-16), porque mercaderes son quienes intentan engatusarnos con productos caducos.

- ¡'Bravíssimo'! Eso sí vale la pena y no los fuegos artificiales que casi me dejan sordo, 'santa madonna'.

Uno no es muy de misa, así que no sabe si es lugar para reivindicaciones políticas, aunque me parece recordar que el reino de Dios no es de este mundo, lo que viene a significar que le importan un pimiento las cosas de Los Cantores Rebeldes (nótese, gracias a las mayúsculas, que sí, que ese es ya su nombre oficial, quede constancia de ello por si alguna fiesta mayor de pueblo quiere contratarles este verano).

Al parecer, llevaban escondida entre la partitura no solo la estelada a ondear, sino las instrucciones a seguir, que se limitaban a gritar Visca Catalunya después de cantar. Es muy preocupante que los integrantes de un coro necesiten tener por escrito directrices tan sencillas, si no pueden recordar eso cómo van a memorizar una canción, capaces son de ponerle cualquier día al 'Virolai' una letra de Bad Bunny, aunque lo más seguro es que eso les procure más conciertos veraniegos.

Se ha demostrado que no es fácil estar en misa y repicando, y menos si la policía está alerta, aunque hay que reconocer que, si se trataba de evocar el extinto 'procés', una misa era el lugar adecuado para recordar que un día pretendieron hacernos comulgar con ruedas de molino.