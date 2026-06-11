La tercera vía de León XIV

El papa León XIV, mantiene un encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración. en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. / Angel Medina G. / EFE

“Su discurso es concordante con el del Gobierno”, dijo Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. “Suscribo de la primera a la última todas sus palabras”, afirmó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No es necesario consultar una IA para saber que debe de ser la primera vez en mucho tiempo que algo pone de acuerdo en público a un ministro del PSOE (o del PP) y a un líder de la oposición del PP (o del PSOE). El milagro (nunca mejor dicho) lo obró el discurso de León XIV ante las Cortes Generales. Y no es que León XIV disertara sobre el sexo de los ángeles: se posicionó en contra del aborto y la eutanasia, reclamó una solución al drama de la inmigración e instó a evitar el rearme en la volátil situación internacional. Asuntos todos ellos que forman parte del arsenal sin fondo de la polarización política y que se usan a diario como proyectiles.

El Papa, líder espiritual de millones de personas y, al mismo tiempo, jefe de un diminuto Estado que geográficamente es un barrio en el corazón de la capital milenaria de otro Estado, es una de las instituciones que mejor representan la enorme capacidad de complejidad del pensamiento humano. A pesar de que, sobre el papel, trabaja con absolutos —la fe, el concepto del bien y del mal—, la Iglesia y el Vaticano llevan 2.000 años moviéndose con virtuosismo en una infinita gama de grises. Una complicada coreografía, tan excelsa como su liturgia (espectacular, como se apreció de nuevo en la bendición de la Torre de Jesús), que le permite acoger en su seno, al mismo tiempo, a papas apegados a la riqueza y al poder y a humildes sacerdotes de barrio; a colaboradores imprescindibles para mantener el 'statu quo' y a revolucionarios inspirados por la doctrina de Jesús; a 'consiglieri' y pilares de dictaduras y a inspiradores de movimientos democráticos. De cardenales ostentosos a curas obreros, la fe en lo espiritual y el vaticanismo en lo político se basan en los matices, en la capacidad de que una misma palabra tenga dos significados diferentes para dos personas diferentes.

Si analizamos su discurso, León XIV se posiciona como alguien a favor de dar una solución al problema de la inmigración que no sea la mano dura al estilo del ICE; contrario a las aventuras bélicas de Rusia en Ucrania y de Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo; opuesto al aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo; y muy alerta ante las consecuencias de todo tipo —espirituales, pero también sociales, económicas y políticas— del desarrollo sin control ni regulación de la tecnología, con especial atención a la IA. En el caso concreto de España, el catolicismo de base trabaja en la vertiente más social del discurso (la lucha contra la desigualdad y la ayuda a los más desfavorecidos, muchos de ellos inmigrantes), mientras que la cúpula se centra en los temas más políticos (en contra del aborto y a favor de la regularización de inmigrantes). No hay hoy un partido político que defienda este abanico de ideas. En este sentido, el discurso del Papa es la antipolarización.

Más allá de algunas voces de víctimas de la pederastia eclesiástica, su visita ha causado una extraña unanimidad en un país que se declara aconfesional y que, en cambio, tiene la iglesia más alta del mundo, ahora bendecida

No hay que subestimar la fuerza de este discurso, que amalgama posiciones que hoy están en los extremos de la guerra dialéctica en la que se han convertido la política y la conversación pública. La fatiga es palpable para quien quiera ver las señales. Hay fatiga tecnológica (el movimiento contra las pantallas en las aulas, por ejemplo), hay fatiga de las redes sociales (la convicción creciente de que la conversación real en ellas es imposible y de que los algoritmos premian el ruido y lo banal) y hay fatiga de una política basada en el griterío.

Se da también un resurgimiento de la espiritualidad en Occidente y, en concreto, en Europa (en Oriente y en América nunca desapareció lo suficiente como para necesitar regresar), tal vez vinculado a la sensación —o a la convicción— de que vivimos tiempos tan líquidos que incluso el suelo que pisamos parece ondularse a cada paso, como en 'Matrix'. Se percibe en la cultura (fenómenos como ‘Lux’), en la moda y en la conversación. Y se ha percibido en la visita del Papa: más allá de algunas voces de víctimas de la pederastia eclesiástica, su visita ha causado una extraña unanimidad en un país que se declara aconfesional y que, en cambio, tiene la iglesia más alta del mundo, ahora bendecida.

A su manera, León XIV, el Vaticano, la Iglesia y la religión forman hoy una especie de tercera vía. De ahí que genere consensos imposibles (Bolaños, Feijóo) y que reúna a quienes discrepan, aunque sea por motivos opuestos (Vox y la izquierda de la izquierda).