La nueva guerra silenciosa

El bloqueo de Ormuz ha destapado un problema mayor que el del petróleo y que puede provocar sin duda uno de los mayores desastres sociales y políticos de nuestra época: la dependencia global del nitrógeno, del fósforo y la potasa. Estas materias primas son las que se necesitan para fabricar los fertilizantes que abonan nuestras cosechas y que nos permiten abastecer de alimentos a la población mundial.

Los fertilizantes se han convertido en un recurso estratégico, ya que condicionan el precio de los alimentos y la estabilidad política mundial. Durante décadas hemos medido el poder de los estados en barriles de petróleo, reservas de gas o capacidad militar. Sin embargo, el siglo XXI está demostrando que existe una variable menos visible y probablemente más decisiva: la seguridad alimentaria.

La agricultura moderna depende de forma extraordinaria de los fertilizantes sintéticos. Aproximadamente la mitad de la producción mundial de alimentos está vinculada directa o indirectamente al uso de fertilizantes nitrogenados. Cuando estos faltan, no desaparece únicamente una industria: cae el rendimiento agrícola, sube el precio de los alimentos y, en consecuencia, aumenta la presión social.

La crisis en el estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el de Omán, ha destapado una realidad muy incómoda que pocos conocían. Por este corredor no transitan únicamente petróleo y gas. También es la principal ruta de exportación del comercio marítimo mundial de azufre, un componente fundamental para la fabricación de fertilizantes de los que depende el 45% de la producción agrícola mundial.

Las consecuencias sobre este nuevo escenario no tardarán en llegar sin que conozcamos todavía el alcance real que tendrá sobre la cesta de la compra final pues, habrá que sumar al aumento del precio de la energía y del petróleo que ya arrastramos desde hace ya más de 100 días, la implicación del aumento del coste de los fertilizantes o de la falta de abastecimiento de estos, para los agricultores y productores en sus cosechas. La Unión Europea y los estados deben empezar a trabajar, de forma inminente, sobre políticas de corrección y ayudas con el fin de minimizar el impacto final que tendrá, sin ninguna duda, sobre el ciudadano. No podemos llegar tarde, una vez más. La cadena parece lenta, pero una vez empieza resultará difícil detenerla.

Europa debe estar alerta ante este fenómeno de consecuencias globales, pues no podemos olvidar que dependemos en más de un 90% de las importaciones de fertilizantes que utilizamos para nuestras cosechas. Obviamente, las economías más vulnerables son precisamente aquellas que ya tenían una alta dependencia alimentaria: parte de África, Asia meridional o determinados mercados emergentes que importan fertilizantes y exportan productos agrícolas. Naciones que ya conviven con inflación, presión demográfica y tensiones sociales pueden encontrarse en pocos meses con un incremento del coste de la cesta básica difícil de absorber. Organismos internacionales como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos (WFP), el Banco Mundial y el FMI ya han advertido de que una disrupción prolongada en el suministro de fertilizantes podría desencadenar una nueva crisis alimentaria global, especialmente en países altamente dependientes de las importaciones. Y, recientemente, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) ha definido la cifra de personas en riesgo de vulnerabilidad alimentaria aguda en 45 millones si las tensiones en Oriente Medio continúan.

Durante décadas hemos repetido la idea de que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. Hoy deberíamos empezar a asumir que cuando Oriente Medio se sacude, el mundo entero siente las consecuencias. Y esta vez no hablamos únicamente de energía, sino también de alimentos, estabilidad social y seguridad global.

La guerra en Ucrania evidenció que las dependencias estratégicas rara vez permanecen invisibles por mucho tiempo. Entonces descubrimos nuestra exposición energética. Hoy empezamos a entender nuestra exposición alimentaria e industrial. La autonomía estratégica no consiste únicamente en fabricar semiconductores o aumentar presupuestos de defensa. También significa garantizar el acceso estable a aquello que permite que nuestros campos produzcan.

Esta crisis obliga además a replantear una pregunta más profunda: ¿qué entendemos hoy por seguridad? Quizá ha llegado el momento de ampliar la definición clásica. Seguridad ya no es solo proteger fronteras. Es proteger cadenas de suministro. Es asegurar energía, agua, alimentos y materias primas. Es comprender que el próximo gran conflicto no necesariamente empezará con tanques cruzando una frontera, sino con agricultores pagando el doble por fertilizar sus tierras.

Aunque debemos actuar con celeridad, cualquier medida que se adopte no dará resultados inmediatos ni sustituirá de un día para otro el modelo actual de dependencia. Por ello, es necesario que Europa reflexione sobre su soberanía y autonomía alimentaria en todo el proceso, desde la tierra a la mesa. Debemos construir un continente capaz de afrontar el nuevo paradigma global al que nos enfrentamos pues la historia nos recuerda que, cuando escasean los alimentos, también se tambalean los gobiernos, se erosionan las instituciones y se abren las puertas a la inestabilidad social.