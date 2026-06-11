Gaudí, genio intemporal

Antoni Gaudí indicaba que la valía de una persona se determinaba antes por su voluntad que por su inteligencia. En los genios creativos más allá de sus altas capacidades cognitivas sin duda esenciales, el esfuerzo, la perseverancia y la resiliencia son los factores que acaban determinando sus logros más significativos.

La creatividad es en realidad una forma de aprendizaje diferencial. La curiosidad nos lleva a plantear preguntas. La observación y la experimentación son a la vez dos formas de recoger datos. Poner los datos en el contexto de diferentes pautas o patrones nos ayuda a generar conocimiento. El unir puntos nos ayuda a generar nuevas hipótesis fundamento del aprendizaje diferencial. Y repetir este proceso nos permite visualizar futuros novedosos.

Gaudí desde joven mostró una gran curiosidad por la naturaleza y asimismo, al provenir de una familia de caldereros, sentía gran interés por las formas y los materiales. Durante su proyecto de realización del Palacio Episcopal de Astorga, sintió gran curiosidad por la nueva liturgia, en la que se buscaba mayor participación de los feligreses. Era un movimiento iniciado por Dom Guéranger en el siglo XIX que el obispo Grau compartió con Gaudí.

La capacidad de observación queda patente asimismo desde temprana edad. Se cuenta la anécdota en la que el niño Gaudí después de oír decir a su profesor que “las alas de los pájaros sirven para volar”, le matizó indicando que “en el caso de las gallinas les sirven sobre todo para correr más rápido”. Al tomar el encargo de la reforma de la Catedral de Mallorca que le encargó el obispo Campins, y antes de definir su proyecto, Gaudí se pasó todo un año viajando a Mallorca con el fin de ir observando la catedral en funcionamiento.

La identificación de pautas es fundamental para la creatividad. Gaudí explica que es necesario conocer los estilos arquitectónicos en profundidad antes de poder operar con total libertad creativa. En el caso de la arquitectura prefiere trabajar con estudios de caso y no tanto con teorías. Decía asimismo Gaudí que para ser original hay que volver al origen. Con ello reflejaba la importancia de la historia.

En todo ejercicio de creatividad la experimentación nos permite aterrizar las ideas en algún tipo de solución tangible. Gaudí se movía como pez en el agua en un entorno tipo taller. Ahí tienen las conocidas imágenes de las maquetas inversas, con los pesos para diseñar y calcular estructuras; los prototipos de yeso; etc. En el caso de las maquetas inversas él mismo explica que es una metodología para calcular y diseñar estructuras. De ahí sale por ejemplo una de sus conocidas innovaciones, el arco de catenaria. El edificio de las Teresianas es un magnífico lugar para observar la aplicación estética de dicha innovación.

La gran ventaja del entorno taller es que nos ayuda a avanzar. Tal como indicaba Gaudí: “Avanzamos, cuando usamos las dos piernas a la vez, acción y reflexión”. En otras palabras, un entorno taller permite la generación del conocimiento y al desarrollo tecnológico al mismo tiempo que se generan soluciones prácticas.

El unir puntos en muchas ocasiones es un ejercicio de paciencia. Una vez que unimos puntos en realidad estamos generando hipótesis de futuro que nos ayudan a avanzar en nuestros proyectos de innovación. Podemos destacar por ejemplo toda la simbología de la condición humana que subyace al Park Güell. Otro ejemplo de interés es que para Gaudí, al igual que para Da Vinci, la naturaleza, la verdad y la belleza son conceptos hermanos. No es de extrañar que ambos tuvieran un enfoque predominantemente realista en sus obras.

Aplicar principios es una buena forma de unir puntos. Por ejemplo, Gaudí nos habla del principio “Divide y manda” que aplica con maestría en las laderas del Park Güell, en la Cripta Güell y finalmente con gran inspiración en la Sagrada Família. Aumenta el número de columnas y bóvedas y reduce el peso de estas con formas hiperboloides. Jordi Faulí en su libro explica con detalle las diferentes innovaciones presentes en la Sagrada Familia.

Otra forma de conectar puntos es establecer equivalencias, Gaudí nos explica que materia y forma son dos caras de la misma moneda. Un gran maestro de las equivalencias fue Einstein. Su teoría de la relatividad especial y general se inspiran de las equivalencias que visualizó entre espacio y tiempo, en el primer caso, y aceleración y gravedad, en el segundo.

Finalmente, al unir múltiples puntos somos capaces de visualizar futuros. En el caso de la Casa Batlló, nos llamó la atención la capacidad de anticipación de Gaudí. En concreto, en el patio posterior dejó unas previsiones de espacios esperando el momento en el que aparecerían los aparatos de aire acondicionado.

Gaudí, con gran visión de futuro, también toma la decisión de construir en su periodo vital un elemento completo de la Sagrada Família, la fachada del Naixement. Al hacerlo, probablemente aseguró que el edificio fuera continuado. Hoy en día se utiliza el concepto de 'cathedral thinking' para transmitir la idea de visión a largo plazo. Y para que dicho concepto sea operativo hay que saber cómo asegurar la transmisión a futuras generaciones del conocimiento, la tecnología, la cultura y el corazón que lo hacen posible, tal como lo supo hacer Gaudí y se deduce de forma lógica en el libro de Faulí.

Por último, todo ejercicio de creatividad aplicada se mide asimismo por los resultados. Sus diferentes edificios son obras de arte caracterizadas por la utilidad, la originalidad, la perfección, la belleza, la autenticidad y la intemporalidad. Gaudí indicaba que la arquitectura era “la ordenación de la luz”. En la Sagrada Família se plasma magistralmente una “nueva arquitectura” que es una “nueva ordenación de la luz”. Al visitarla, ¡sigan su luz!, una forma sencilla e intuitiva para gozar de forma directa, y sin filtros, de la Sagrada Família y del Gaudí genio intemporal.