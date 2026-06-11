Europa desoye el discurso migratorio del Papa

Los episodios de guerrilla urbana, ataques a los domicilios de inmigrantes y algaradas e incendios que se registran en Irlanda del Norte desde que un joven sudanés intentó el martes en Belfast decapitar a un hombre arman un escenario de insólita violencia. Ni la condena de todos los partidos en la Cámara de los Comunes menos Reform UK, que lidera Nigel Farage, ni la declaración de la familia del agredido contra tales actos ha logrado serenar los ánimos. Las redes sociales alientan la escalada con su inusitada capacidad de movilización; el periódico The Guardian resumió así en su editorial del miércoles la extensión de los desórdenes: “La violencia en las calles de Irlanda del Norte es la manifestación en la vida real de un mecanismo siniestro que opera sin control en internet”. Un vecino de un distrito del norte de Belfast retrató así la situación: “Estamos en mitad de una guerra”; un comentarista describió a los asaltantes que incendiaron varios domicilios de inmigrantes como “turbas contra minorías étnicas”.

Sucedió todo mientras León XIV multiplicaba en España las proclamas para una gestión humanitaria de los flujos migratorios; ocurrió todo pocos días después de que el Parlamento Europeo diese el visto bueno a una externalización de la crisis migratoria a imagen y semejanza del modelo de gestión diseñado por Giorgia Meloni en Italia y detenido por los tribunales; aconteció todo en mitad de una relativización cada vez mayor del respeto por los derechos humanos. Suenan las alarmas en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado; gana adeptos por acción o por omisión la lógica perversa de la exclusión y la Europa fortaleza, blindada ante la tragedia humana de la huida de la guerra, la pobreza o la represión política, activado tal enfoque en grado sumo por el programa represivo de Donald Trump y la adopción de este por la extrema derecha (la prioridad nacional de Vox, una de sus adaptaciones).

Resulta revelador que Santiago Abascal no dé con contradicción alguna entre el programa de su partido y las palabras del Papa en el Congreso. Se acoge a una distinción francamente sorprendente entre la teoría, el discurso de León XIV, y la práctica, su enfoque del problema -ahí están los pactos de gobierno en diferentes autonomías-, tan ajeno a la humanización del problema. Una creciente insensibilidad se adueña de los comportamientos políticos, cualquier desajuste en las normas de convivencia se aprovecha como material justificativo de iniciativas restrictivas. Funciona a toda máquina la difusión de un presunto trato de favor con los migrantes mientras los nacionales sufren las consecuencias de tal preferencia; todo oportunismo es poco para defender el cierre de fronteras a cal y canto.

Hay en el mensaje del Papa, más allá o más acá de su vertiente evangélica, dosis intensivas de sensatez, de conocimiento histórico de las causas de la crisis migratoria: su experiencia en Perú, un factor determinante. Sobresale en el rumbo europeo un desentendimiento de las comunidades desposeídas, sin otro camino posible de reparación que enfilar hacia el norte en busca de una vida mejor. Cada día es mayor el olvido del daño sufrido por sociedades enteras durante el periodo colonial, por las descolonizaciones que condenaron a grandes comunidades a una debilidad y sometimiento sin remedio. Proliferan las estadísticas de la desigualdad, tan llamativas y dramáticas, pero no operan como material inductor de un acercamiento al problema a un tiempo realista y ético. Cuando un médico explica con conocimiento de causa que un niño nacido en Europa tiene 18 veces más posibilidades de llegar a los 5 años que uno nacido en muchas partes de África, el auditorio se lleva las manos a la cabeza, pero nada sucede en el ámbito de las grandes decisiones políticas. O sí sucede: la medida votada por el Parlamento Europeo, la última prueba.

Aun así, prevalece la sensación de que la pretensión de zanjar el problema mediante todo tipo de obstáculos no hará más que agravarlo. Hace años, en un curso de verano de la Menéndez y Pelayo, un experimentado sociólogo sostuvo con una larga y documentada exposición que cuando alguien lo ha perdido todo o nunca ha tenido nada, y su única propiedad es la vida, se atreve a todo para ponerse a salvo y prosperar si es posible, aunque con ello ponga en juego la vida misma. Los naufragios de embarcaciones de fortuna en el Mediterráneo y en el Atlántico le dan la razón.

Hubo un momento en el que pareció que Europa despertaba, conmovida por la realidad de la tragedia humana de las migraciones: las fotografías de Aylan Kurdi, un niño sirio de 3 años ahogado en una playa de Turquía, el 2 de septiembre de 2015. Fue un puñetazo en la boca del estómago de efectos pasajeros. Pronto resonaron de nuevo las voces de siempre, proliferaron los países que cerraron sus fronteras a toda fórmula de acogimiento y cada vez contaron con mayor audiencia los profetas del apocalipsis y del gran reemplazo. Aylan Kurdi murió sin apenas haber vivido, pero el testimonio mudo de su cuerpo boca abajo sobre la arena no acalló el argumentario obsceno de quienes defienden que hay que echar el cerrojo en la frontera e imponer a los recién llegados pautas culturales que no pueden asumir. Cuando un diputado de Vox en las Cortes de Aragón exige “mucho cerdo” en los colegios apunta directamente a la comunidad musulmana; cuando el velo y en general la vestimenta de las mujeres se presenta como un desafío a la cultura autóctona se niega la diversidad cultural como paisaje de futuro.

No son los disturbios de Belfast y otras ciudades de Irlanda del Norte un problema de ámbito local, sino un síntoma más de una dolencia europea cuya terapia está lejos de ser la adecuada. Basta prestar oídos al parecer cada día más extendido entre los empresarios de que los migrantes son necesarios para corregir las tasas de crecimiento demográfico, del todo insuficientes para sostener el crecimiento económico y aportar recursos al erario para afrontar el gasto social y las pensiones. He ahí la gran paradoja: no hay alternativa a la importación de mano de obra joven y productiva. Ha tenido León XIV la elegancia de no presumir de su formación de matemático, pero hay en sus razonamientos lógicos una mezcla de humanismo y pragmatismo muy propio de la tradición cultural más esclarecida de Estados Unidos. Es más que improbable, sin embargo, que modifique el comportamiento de quienes creen posible hacer realidad un sueño propio de sociedades decadentes: el de una Europa blanca, cristiana, homogénea… y ensimismada.