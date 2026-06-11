Sobre espectáculos y liturgias

Hace tiempo, un medio de comunicación madrileño publicaba críticas de misas como si se tratara de espectáculos teatrales o de conciertos. Creo que todavía lo hacen. En cualquier caso, esta crónica de la visita del Santo Padre a Madrid y a Catalunya podría ser una versión actualizada de aquellos peculiares comentarios eclesiásticos.

Vamos por partes. Ha habido dos formas diferentes de afrontar la presencia de León XIV entre nosotros. Hablo en general, porque es cierto que ha habido interferencias y características que se han repetido a lo largo de la estancia. Pongamos un ejemplo. En la víspera de oración en el Santiago Bernabéu intervinieron varios jóvenes que hicieron preguntas al Papa. Todas cronometradas, todas con la respuesta del pontífice a punto. Las vivencias de la fe, las dudas, la eclosión de la devoción. Todas hechas por jóvenes bien vestidos y muy predispuestos. En Montjuïc, también hicieron algo similar. También hubo espectáculos (lo digo bien: espectáculos) muy dudosos desde la perspectiva estrictamente religiosa. En Madrid, mientras esperaban al Papa, desfilaron por el césped dos pasos de Semana Santa, del Cristo de Medinaceli y de la Virgen de la Almudena, como si fuera un “pas de deux”, mientras que en Barcelona se exhibió una réplica del Cristo de la Sagrada Família, que entró en el estadio entre el éxtasis de los asistentes que, aquí y allí, no paraban de gritar: "Aquí está la juventud del Papa". Y también actuaron, en ambas ciudades, estos chavales de Hakuna, azucarados y católicos de buena familia, con polos de marca y soltura juvenil, empeñados en “alzar la mirada” con un aire de David Bisbal pasado por la criba del conservadurismo más tenaz.

Pero también hubo diferencias. La puesta en escena de Madrid (en la vigilia, en la misa del Corpus) parecía pensada en clave de competencia contra el auge de las corrientes evangélicas y neocatecumenales, especialmente intensas en la capital española. Recordemos que, a finales de mayo, el Festival Esperanza reunió a miles de personas en el Palacio de Vista Alegre, organizado por la Billy Graham Evangelistic Association, y que hace un mes, más de 40.000 fieles llenaron el Metropolitano para escuchar la conversión de Dani Alves.

Así quizás se entienden más las arrebatadas confesiones, la congregación de masas (como si la CEE dijera: “¡somos más que vosotros!”) y la miseria estética y moral madrileña. ¿Exagero? Revisen la “retransmisión” del partido de fútbol a cargo de Manolo Lama y Paco González, en los que se relatan las “jugadas de la Iglesia, que mete goles todos los días” mientras unos chavales vestidos de amarillo perforan una portería sin portero. O la actuación de un tal Guille Proff, un cura que compone canciones infantiles sobre el “Papá León”. El Papa dijo en Madrid que "la religiosidad no sea un museo del pasado por visitar", pero lo cierto es que el perfume del nacionalcatolicismo, con la custodia bajo palio, impregnó la estancia en la villa. Eso sí: con este trasfondo de espectáculo 'kitsch' o, como ha dicho el editor Ignasi Moreta, de "parafernalia idólatra, con protagonismo de los ultramontanos".

En Catalunya, sin embargo, ganó una apuesta más romana, si se me permite. Diego Sola, que ha escrito una historia de los papas en la Editorial Fragmenta, decía que la visita de León XIV era "un ejercicio de diplomacia vaticana de primer nivel". Más allá del uso del catalán (que ha estado, reconozcámoslo, mucho más presente de lo que podíamos llegar a pensar, pese a la tozudez del cardenal Omella: en los cantos y los himnos, en las oraciones, en las homilías, en la bendición de la torre de Jesús), el Papa aquí ha ejercido más como obispo de Roma que como pontífice. Desde la primera ceremonia en la Catedral hasta la misa en la Sagrada Família: las piezas en gregoriano, el latín, el catalán con más raíces católicas populares, el rito donde el Vaticano sobresale cuando se convierte en un hilo que enlaza la tradición con la asamblea de creyentes (la “ekklesia” del cristianismo primitivo), cuando la forma genera sentido y trancendencia, se ha impuesto con rigor y sin excesos, contenido y robusto. En cuanto al espectáculo final, el de la luminaria de la torre, se han escrito ya todos los adjetivos laudatorios posibles. Eso sí, no forma parte de la crítica litúrgica.