La Sagrada Família, un patrimonio compartido

La visita del Papa a la Sagrada Família para bendecir la culminación de la Torre de Jesús, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, ha sido mucho más que un acontecimiento religioso. La ceremonia, en la que el Pontífice se dirigió a los asistentes en catalán, proyectó al mundo la imagen de una obra estrechamente vinculada a Barcelona y a Catalunya, pero cuya relevancia trasciende fronteras territoriales.

La visita ha servido también para recordar que la Sagrada Família sigue siendo un proyecto abierto. La falta de adecuación del barrio ante el éxito turístico, la transformación comercial de su entorno o la incertidumbre sobre actuaciones pendientes como la escalinata de la Fachada de la Gloria plantean desafíos que no pueden ignorarse. A ello se suma una discusión de largo recorrido sobre la propia evolución del templo. Durante décadas, arquitectos e historiadores han cuestionado la continuidad de las obras tras la muerte de Gaudí y todavía hoy existen discrepancias sobre el grado de fidelidad de algunas intervenciones contemporáneas respecto al proyecto original.

Sin embargo, estas controversias no deben ocultar un hecho difícilmente discutible. Pocas construcciones contemporáneas pueden compararse con una obra que, tras 144 años de construcción, continúa siendo objeto de atención internacional y de debate intelectual. La Sagrada Família forma parte del reducido grupo de edificios que han trascendido su función religiosa original para convertirse en una referencia de alcance global.

Pero su relevancia no se explica únicamente por sus valores arquitectónicos. La Sagrada Família nació como un templo expiatorio, concebido para construirse gracias a las aportaciones voluntarias de los ciudadanos. Esta singularidad se ha mantenido hasta nuestros días. Desde los donativos que recaudaba el propio Gaudí hasta las contribuciones de millones de visitantes, la basílica ha sido levantada sin recurrir a financiación pública para su construcción. Ese modelo explica, en parte, el vínculo que ha mantenido con la sociedad durante más de un siglo.

La conmemoración ha servido, asimismo, para reivindicar la figura de Gaudí. Durante años su obra fue observada con escepticismo por parte de sectores de la profesión arquitectónica. Hoy, en cambio, ocupa un lugar central en la historia de la arquitectura por su capacidad para combinar innovación técnica, inspiración en la naturaleza y una concepción artística difícilmente equiparable. No deja de ser significativo que una obra cuya continuidad fue discutida durante décadas se haya convertido en uno de los principales referentes arquitectónicos internacionales.

El centenario de su muerte y la visibilidad que le ha dado la visita papal ofrecen una oportunidad para valorar la Sagrada Família en toda su complejidad. Como ocurre con cualquier gran infraestructura cultural y turística integrada en el tejido urbano, su presencia genera tensiones que requieren una gestión cuidadosa y soluciones equilibradas. Pero esos desafíos no deben eclipsar el hecho que la obra es el principal icono de Barcelona, forma parte del patrimonio cultural de Catalunya y representa una de las aportaciones más originales de España al patrimonio universal siendo fuente de unidad y concordia, como ha recordado el Papa. Reconocer esta realidad es plenamente compatible con afrontar de manera rigurosa los retos asociados a su culminación y a su integración en la ciudad del siglo XXI.