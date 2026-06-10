León XIV, ¿el Papa que acompaña?

El catolicismo quizás haya ido a menos. En España quienes se declaran católicos son muchos menos que hace 25 años. Y en Catalunya los matrimonios por la Iglesia son una clara minoría. Pero lo indudable -lo hemos comprobado estos días- es que la religión católica sigue siendo relevante y es un vínculo fuerte de una parte de la sociedad. Y los sucesivos papas han ejercido una gran influencia sobre los europeos. Y quizás todavía más sobre los españoles, que nacimos en un país oficialmente católico.

Recuerdo vagamente que Pío XII me parecía “una estatua de sal” y que la elección de Juan XXIII fue acogida por los jóvenes de entonces como un saludable soplo de aire fresco. La Iglesia tenía que abrirse al mundo con el Concilio Vaticano II. Y el papa Montini (Pablo VI) siguió ese impulso. En España influyó mucho en la Transición con el cardenal Tarancón, aquel que los ultras querían llevar al paredón. Pero hacer aterrizar a la Iglesia en el mundo moderno era una asignatura hueso.

Y su sucesor, tras el efímero Juan Pablo I, Juan Pablo II (1978-2005), el papa polaco que vio como los sindicatos católicos batían al comunismo en su tierra, fue un líder de masas. Durante su pontificado se vio que el cristianismo, pese a Galileo y la Inquisición, se había sabido adaptar a los tiempos mejor que la dictadura del proletariado de Lenin. Hay cierta izquierda que todavía lo niega. Y así le va.

Pero Wojtyla significó también una orgullosa vuelta atrás. ¿Trento contra el Vaticano II? Creo que, entonces, gran parte de la opinión ilustrada se separó tanto de Moscú como de Roma. Y en España -reflexión que me hizo el historiador y monje de Montserrat, Hilari Raguer- pasamos de Tarancón con Montini, a Rouco Varela con Wojtyla. Y con Aznar. Y cuando Ratzinger, en un gesto inédito, renuncio al papado, la vuelta atrás ya sufría una aguda erosión de materiales.

Por eso, en 2013, el cónclave eligió a Bergoglio, obsesionado con que la Iglesia redimiera al mundo con la justicia social. Pero con acento peronista, con un voluntarismo que niega las realidades socioeconómicas.

Desde hace un año, tenemos al papa Prevost, un norteamericano prudente, que ha vivido muchos años en Perú, y que fue hecho cardenal por el Papa Francisco. Salió elegido por algún consenso entre los cardenales 'progresistas' y los 'moderados'. Nada de vuelta atrás, pero prudencia, y evitar la división de la Iglesia. ¿Y qué más?

'Le Figaro', diario conservador parisino, ha dicho que León XIV se ha definido en su visita a España. Mi impresión es que no estamos ante un Papa que quiera imponer al mundo sus creencias, sino que -sin renunciar a ellas- lo quiere acompañar -y quizás orientar- en un momento muy complicado. Cuando las ilusiones democráticas chocan con el intento de imponer por la fuerza bruta un nuevo orden mundial, con una gran polarización política, con el rechazo a los diferentes que muchas veces son inmigrantes forzados, por el cambio climático, por la incógnita de la inteligencia artificial… Y con la decepción social. El mundo está lejos de ser perfecto y puede, incluso, que vaya en la dirección equivocada. El progreso ya no es incuestionable.

Prevost no parece -como otros- querer imponer al mundo sus creencias, ni condenar a quienes no las comparten, sino que opta por acompañarle en un momento complicado, cuando el progreso ya no es incuestionable

Agradezco a León XIV no haberme sentido reñido, como pasaba con Wojtyla, Ratzinger o Francisco. Ha defendido con convicción el derecho a la vida y a vivir “hasta que toque”, pero sin sermonear a quienes dudan o piensan otra cosa. Y ha eludido expresamente los gritos de guerra del aborto o la eutanasia. Sí, ha insistido en sus convicciones, que cree que deben ser las de los católicos, pero sin prepotencia.

No condena a los no creyentes, ni quiere doblegarles. Parece que quiere acompañar al mundo para que sea algo mejor. Por eso el “no a la guerra” de un conciudadano de Trump. Por eso su rechazo a la polarización y a las “palabras hirientes”. Y por eso su defensa de “la acogida”, porque los inmigrantes son seres humanos.

Un artículo debe simplificar. La esencia del mensaje de León XIV está en sus palabras en Montserrat, un símbolo milenario de Catalunya, cuando afirmó con voz fuerte: “Gracias Catalunya por haber acogido a tanta gente de países tan distintos”.

Y los muy polarizados parlamentarios le aplaudieron unánimemente siete minutos cuando, el lunes, dijo en el Congreso algo parecido. ¿Habrá que volver a creer en los milagros?