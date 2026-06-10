Gaudí, un hombre íntegro y del pueblo

A Antoni Gaudí no le gustaban los halagos. Más bien le incomodaban. No era amigo de quienes, por el motivo que fuera, se acercaban a él y pretendían cantarle alabanzas. Los despachaba y podía mostrarse tajante con quienes actuaban a la vez como aduladores y sabelotodos. Tampoco le gustaba que lo fotografiaran. Por eso conservamos muy pocas imágenes suyas en posición frontal, la más conocida de las cuales lo representa en plena juventud, cuando todavía frecuentaba los ambientes intelectuales y culturales de la sociedad barcelonesa. Tampoco aceptó pronunciar conferencias formales, como las que se celebraban en el Ateneu Barcelonès, y dejó a sus colaboradores, como Rubió, Sugranyes o Puig Boada, la tarea de explicar su “nueva arquitectura” en instancias como el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, cuya bandera figuró precisamente sobre su ataúd.

Y aún más: cuando en 1910 su mecenas Eusebi Güell organizó una exposición con obras de Gaudí en el Petit Palais de París, este declinó la invitación para asistir y envió a un joven arquitecto, Jeroni Martorell, con la misión de llevar a la capital del gótico un único mensaje: «En Barcelona estamos perfeccionando el gótico». ¿Una provocación? ¿Una quimera? ¿Una realidad? Viendo la actual Sagrada Família, todavía inacabada, no parece que la obra más emblemática de Gaudí pueda ponerse en discusión. Desde los elementos aún más goticizantes, en el ábside y la fachada del Nacimiento, puede seguirse la evolución de Gaudí, manifestada sobre todo en la tercera solución de las naves, donde el gótico queda ampliamente superado. Es evidente que el arquitecto de Reus logró dar un paso más en relación con el arte europeo por excelencia, vigente entre los siglos XII y XVII, dialogando al mismo tiempo con el mundo clásico, bizantino y barroco.

Gaudí no fue, sin embargo, un personaje histriónico y solitario, apartado del mundo. Muy al contrario, su muerte, el 10 de junio de 1926, demostró hasta qué punto el pueblo lo quería. Su entierro fue una manifestación popular semejante a la que tuvo lugar con motivo de la muerte del poeta Mn. Jacint Verdaguer, fallecido el mismo día que Gaudí, pero en 1902. Barcelona salió masivamente a la calle, muchos comercios cerraron y miles de personas vieron pasar el carro fúnebre, tirado por un solo caballo —Gaudí deseaba un entierro austero, como austera había sido su vida, sobre todo desde 1894, el año de su consolidación como hombre de fe profunda—. Gaudí era conocido por todos, y su obra cumbre, la basílica de la Sagrada Familia, era el sueño que la gente sencilla compartía y sigue compartiendo. No en vano Joaquim Mir había pintado el cuadro La catedral dels pobres en 1899.

Gaudí vivía rodeado de sus trabajadores, de sus amigos, de los jóvenes arquitectos que se sentían atraídos por su persona, de los niños de las escuelas de la propia Sagrada Família (que él había construido en 1909 como respuesta a la violencia desencadenada tras la Semana Trágica), de los grupos escolares de la ciudad que visitaban la basílica en construcción, y de las personas interesadas en aquel futuro macizo de piedra (en el que apenas en 1925 se inauguraría la primera torre-campanario). Y a todos ellos don Anton —así lo llamaban, pues con ese nombre fue bautizado— les explicaba lo que sería aquella grandiosa basílica, que él llevaba en el corazón y en la mente como si ya estuviera construida, con una pasión extraordinaria que emocionaba y arrastraba.

Gaudí creía en su obra, y creía en ella como en una misión recibida de lo alto, de aquel Dios que había puesto en el centro de su vida. Por eso, durante los últimos veinte años levantó la basílica sin percibir remuneración alguna, porque no había dinero para mantener el ritmo de la construcción, y él sabía y decía que la terminarían quienes vinieran después, tal como ha sucedido. Un arquitecto desea ver terminada su obra, y Gaudí era consciente de que estaba construyendo «la gran església», expresión suya extraída del Manuscrit de Reus (1878), escrito cuando todavía no se le había encargado la Sagrada Familia (1883). Gaudí afirmará que aquí «todo es providencial», empezando por su nombramiento como arquitecto jefe de la basílica cuando solo tenía 31 años.

Gaudí fue un hombre de una sola pieza, que sembró belleza; hijo de caldereros, arquitecto por vocación, hombre de fe impregnada de misticismo y venerable, reconocido por el mundo entero, también por el papa León XIV, que bendecirá su sueño en el centenario de su muerte.