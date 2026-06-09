Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa BarcelonaTráfico BarcelonaSelectividadBarcelonaVerano joven 2026MedicamentosProfesoresCaza europeoJubilaciónLince Ibérico
instagramlinkedin
Opinión | Visita papal
Emma Riverola

Emma Riverola

Escritora

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tres milagros

Merecen una condena moral quienes tienen la desvergüenza de utilizar el cristianismo como faro identitario de Occidente y pervierten sus valores básicos

El Congreso despide al Papa con una ovación histórica tras un discurso con recados para todos

Madrid. 08.06.2026. El Papa León XIV en el Congreso de los Diputados. En la imagen junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol y Pedro Rollán

Madrid. 08.06.2026. El Papa León XIV en el Congreso de los Diputados. En la imagen junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol y Pedro Rollán / José Luis Roca / PIM

Silencio en la escucha y ovación unánime de siete minutos. León XIV provocó el primer milagro en el Congreso de los Diputados. Cada una de sus señorías fue capaz de callar y aplaudir la discrepancia, inusitado para unos representantes del pueblo tan dados a aleccionarnos en el desprecio. Aunque todos jugaron a situarse en el equipo del Papa, ninguno de ellos pudo sentirse plenamente de acuerdo con su discurso. Lógico. León XIV, como no, se mantuvo firme y transparente en el eje moral de la Iglesia católica. Puede gustar más o menos, pero no se le puede negar coherencia.

¡Ay, la coherencia! Ese fue el segundo milagro del pontífice. El efecto balsámico de no producir cortocircuitos continuos entre las palabras y la moral. Su defensa católica de la vida la llevó a ampararla en todos los terrenos. Ningún diputado le acompañaría en el viaje completo. La izquierda -y la mayoría de la ciudadanía- no suscribiría su rechazo al aborto y la eutanasia. La derecha y la ultraderecha tampoco se adentrarían en un mundo en el que ofreciera a los migrantes “vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración; y promover, al mismo tiempo, el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones dignas de vida, entre ellas las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”. Y ahí llegó el tercer milagro.

Ningún partido tiene por qué comulgar con el discurso completo de León XIV. Pero sí merecen una condena moral quienes tienen la desvergüenza de utilizar el cristianismo como faro identitario de Occidente y pervierten sus valores básicos, quienes mancillan la cruz con obscenidades como la prioridad nacional: “Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”. Respeto, coherencia y verdad, los tres milagros de León XIV.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
  2. Florentino gana las elecciones del Real Madrid pero pierde el referéndum
  3. Cortes de tráfico en Barcelona: empiezan las afectaciones a la movilidad en Ciutat Vella y Montjuïc por la visita del Papa
  4. Las empresas en Europa temen una ola de demandas de sus trabajadores con la nueva ley de transparencia salarial
  5. Muere un hombre tiroteado por la espalda en otro ajuste de cuentas en Barcelona
  6. El despacho de Los Morancos cancela 29 millones en deudas: 'Nada te da más alegría que ayudar a las personas
  7. Las protestas de la huelga de profesores del martes coincidiendo con la visita del Papa empezarán a partir de las 9 para no entorpecer las PAU
  8. Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”

Tres milagros

Tres milagros

DIRECTO | Restablecida la circulación de Rodalies tras una segunda incidencia

DIRECTO | Restablecida la circulación de Rodalies tras una segunda incidencia

Directo | Unas 6.000 personas acuden a la Catedral para ver el primer acto barcelonés del Papa

Directo | Unas 6.000 personas acuden a la Catedral para ver el primer acto barcelonés del Papa

Una espiritualidad de todo a cien

Una espiritualidad de todo a cien

El papa se convierte en un piloto más del avión que le llevaba a Barcelona y bendice a toda la tripulación incluido el avión de las Fuerzas Aéreas

El papa se convierte en un piloto más del avión que le llevaba a Barcelona y bendice a toda la tripulación incluido el avión de las Fuerzas Aéreas

El Gobierno aplaude que el Papa hable catalán tras llegar a Barcelona

El Gobierno aplaude que el Papa hable catalán tras llegar a Barcelona

MAPA | Calles cortadas desde este martes por la noche alrededor de la Sagrada Familia por la visita del Papa

MAPA | Calles cortadas desde este martes por la noche alrededor de la Sagrada Familia por la visita del Papa

María Vetican, veterinaria: “Los perros necesitan oler orina y heces para entender el mundo, pero ingerirlas puede ser un riesgo”

María Vetican, veterinaria: “Los perros necesitan oler orina y heces para entender el mundo, pero ingerirlas puede ser un riesgo”