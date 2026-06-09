Jonathan Andic y la opinión pública

La muerte de Isak Andic el 14 de diciembre de 2024 al precipitarse por un barranco en Montserrat sacudió fuertemente a la sociedad catalana y española. El fundador de Mango se encontraba con su hijo mayor, Jonathan, a quien la jueza acabó imputando por una muerte que, al principio, había sido considerada producto de un accidente. El pasado mes de mayo, Jonathan fue detenido y puesto en libertad tras depositar una fianza de un millón de euros. Es obligado, antes que nada, recordar lo obvio. Al primogénito de los Andic le asiste la presunción de inocencia, y así será hasta que exista una sentencia firme. Hay que recordarlo siempre, sea quien sea el acusado. Para que Jonathan Andic o cualquier imputado por un delito sea culpable hay que demostrar, con pruebas, que es responsable de lo sucedido. No al revés. No es él quien tiene que probar que no hizo lo que dicen que hizo. El derecho a la presunción de inocencia es un pilar fundamental de cualquier sistema que se quiera democrático. Se trata de que los procesos judiciales sean limpios y los acusados gocen de las garantías necesarias.

La opinión pública, sin embargo, funciona según sus propias normas y mecanismos. Ello presenta inconvenientes si lo observamos desde el punto de vista de la justicia. Por ejemplo: nadie puede impedir que los ciudadanos sigan ávidamente cualquier novedad relacionada con el caso, ni que, inevitablemente, diría que instintivamente, reproduzcan en su imaginación lo sucedido y tomen partido por una versión u otra. Así ha sido en el pasado, y así será siempre. Dicho de otro modo: las garantías que la ley despliega para proteger a los acusados no alcanzan, no rigen, fuera del ámbito judicial. En cuanto la sociedad conoce hechos como la muerte de Isak Andic, no puede impedirse que la gente piense en ello, intercambie comentarios y exprese libremente su parecer. Resulta imposible impedir lo que se ha venido en llamar “un juicio paralelo”, es decir, que los ciudadanos, que la sociedad, hablen y opinen en torno a lo ocurrido. El asunto se incorpora a la conversación colectiva, en la que, claro está, participan activamente también los medios de comunicación, que no dejan de informar e interpretar.

Ante el riesgo manifiesto de que los integrantes del jurado estén previamente condicionados, quizás sea necesario repensar la figura del jurado popular, al menos en casos tan mediáticos

La opinión pública es algo dinámico, en constante evolución. Va cambiando o consolidándose con el transcurrir de los días. En la sociedad o en un colectivo suelen imponerse aquellas opiniones más vigorosamente expresadas, las que consiguen ser percibidas por los demás como mayoritarias -aunque al principio no lo sean. Es lo que la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann llamó “la espiral del silencio”. Por supuesto, los medios -con sus noticias y aportaciones- forman parte del juego de fuerzas contradictorias que se da en el seno de cualquier grupo.

Es muy difícil que los encargados de un proceso judicial como el que incumbe a Jonathan Andic puedan aislarse completamente del clima de opinión. Es así a pesar de que jueces y magistrados, fiscales y abogados, policías e investigadores han sido instruidos para no dejarse influir por prejuicios, estereotipos o creencias. Pero resulta que el veredicto sobre Jonathan Andic no lo van a decidir los jueces, sino un jurado popular, esto es, nueve personas de la provincia de Barcelona aleatoriamente seleccionadas.

El veredicto estará en manos de unos ciudadanos -que hoy nadie sabe quiénes van a ser- que deberán pronunciarse tras haber recibido una cantidad masiva de informaciones y opiniones sobre el caso y que, casi con plena seguridad, tendrán ya por entonces su propia idea sobre los hechos. Que habrán llegado, seguro, a sus conclusiones sobre la cuestión de la culpabilidad del acusado. Por eso, la opinión pública es en este caso mucho más relevante que en otros. Ni a los acusadores ni a los defensores les interesa que en la sociedad se instale, predomine, una posición contraria a sus intereses. Para evitarlo, y ante la retahíla de indicios que se han ido conociendo contra Jonathan Andic, su equipo de abogados e investigadores ha respondido proporcionando a la prensa informaciones que ayuden a cuestionar tales indicios y respaldar su inocencia. Uno y otro bando impulsan, pues, su particular campaña para convencer a los ciudadanos de que llevan razón. Ante todo ello, y sobre todo ante el riesgo manifiesto de que los integrantes del jurado estén previamente condicionados, quizás sea necesario repensar la figura del jurado popular, al menos en casos tan mediáticos como el de la muerte de Isak Andic.