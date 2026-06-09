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Opinión | GATO ADOPTIVO

Ferran Boiza

Ferran Boiza

Director adjunto de EL PERIÓDICO

Hirurok o el hilo que va de Leire al PNV

Leire Díez, antes de su comparencia en el Senado.

Leire Díez, antes de su comparencia en el Senado. / José Luis Roca

Leire Díez, la hasta hace poco anónima militante del PSOE de Cantabria a la que todas las puertas se le abrían por arte de magia, era en realidad de Portugalete, una población de la Margen Izquierda del Nervión que, junto a Barakaldo, Sestao y la zona minera de Vizcaya, está considerada la cuna del socialismo obrero en el País Vasco.

Por eso no es de extrañar que el chat que compartía con Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, y Antxon Alonso, el empresario y socio de Santos Cerdán, ex ecretario de Organización del PSOE, se llamara Hirurok, que en euskera significa “nosotros tres” o “los tres juntos”.

El contenido de ese chat se ha convertido en la prueba clave para la UCO, tanto para desentrañar los supuestos cobros de mordidas por amaños de contratos en la Sepi, que llegó a presidir Vicente Fernández, como para apuntalar la investigación sobre las maniobras dirigidas supuestamente a sabotear los procesos judiciales que cercan al PSOE, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Hirurok conecta, a ojos de los investigadores, las presuntas irregularidades en la Sepi y la llamada trama de las cloacas de Ferraz.

Pero la UCO apunta también a otro actor que hasta ahora había permanecido al margen, el PNV. La Guardia Civil considera que “altos cargos o algún miembro no identificado” de los nacionalistas vascos habrían mediado o ejercido presión para facilitar el rescate de Tubos Reunidos por parte de la Sepi, que le entregó 112,8 millones. Cerdán habría sido el conseguidor, con reuniones en Ferraz incluidas, a cambio de una suculenta comisión.

Estas revelaciones, publicadas por el equipo de Tribunales de EL PERIÓDICO, ponen en el foco los rescates de la SEPI durante la pandemia y alimentan la sospecha de que el caso Leire puede ir mucho más allá de una simple trama para salvar al PSOE o a Sánchez. Por eso, habrá que seguir con atención sus ramificaciones, incluidas las políticas.

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