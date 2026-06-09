Defensa: el nuevo motor industrial que Catalunya no puede ignorar

La anunciada inversión del Gobierno en defensa ha despertado en Catalunya un interés que durante décadas permaneció adormecido. En una comunidad donde el sector militar fue ignorado e incluso rechazado por amplios sectores políticos e institucionales, la perspectiva de una inyección millonaria de recursos públicos ha provocado un cambio de actitud tan rápido como llamativo. Lo que antes se observaba con distancia hoy se contempla como una oportunidad económica e industrial.

La explicación es sencilla. El incremento del gasto en defensa no responde únicamente a una decisión coyuntural del Ejecutivo. La exigencia de destinar más recursos a este ámbito lleva años sobre la mesa. Ya durante la presidencia de Barack Obama se reclamó a los aliados europeos un mayor compromiso, una demanda que quedó plasmada en la cumbre de la OTAN celebrada en Gales en 2014. Sin embargo, la guerra en Ucrania, la creciente inestabilidad internacional y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea han acelerado un proceso que ahora parece irreversible.

La transformación que se avecina va mucho más allá de la compra de armamento. Implica desarrollar nuevas capacidades industriales, ampliar la base tecnológica y dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas que hoy no existen o son insuficientes. En otras palabras, supone abrir un nuevo ciclo de inversión con importantes repercusiones económicas.

Catalunya afronta este escenario desde una posición de clara desventaja. Cuatro décadas de alejamiento del sector han dejado una presencia testimonial dentro de la industria de defensa española. Según los datos más recientes, en 2024 apenas concentraba el 0,6% del empleo del sector, con alrededor de 200 trabajadores y una facturación cercana a los 51 millones de euros. Una cifra modesta para una de las principales economías industriales del país.

La pregunta es cómo revertir esta situación. El primer paso pasa por asumir una realidad ineludible: la política de defensa es competencia exclusiva del Estado. Cualquier estrategia que ignore este hecho o pretenda desarrollarse al margen del Ministerio de Defensa tiene pocas posibilidades de prosperar.

El segundo desafío consiste en identificar las capacidades industriales existentes que pueden integrarse en esta nueva cadena de valor. A menudo se menciona la automoción como uno de los sectores con mayor potencial, aunque la transición no consistirá en reemplazar la fabricación de vehículos civiles por blindados. El verdadero valor se encuentra en la experiencia acumulada por las empresas de ingeniería, los fabricantes de componentes y las redes de proveedores que durante años han sustentado la actividad industrial catalana.

Pero el recurso más valioso sigue siendo el capital humano. La expansión de la industria de defensa requerirá miles de profesionales cualificados en ámbitos técnicos y productivos donde ya existe escasez de personal. En este contexto, la experiencia y la capacidad de adaptación de los trabajadores pueden convertirse en una ventaja competitiva decisiva.

A ello se suman otros sectores estratégicos. La Comisión Europea ha señalado expresamente la importancia de industrias como la textil o la farmacéutica para reforzar la capacidad productiva del continente. Catalunya cuenta con una presencia destacada en ambos ámbitos, lo que abre nuevas posibilidades para participar en el esfuerzo de reindustrialización que impulsa Bruselas.

Tras décadas de mantenerse al margen, Catalunya se enfrenta ahora a una decisión estratégica: limitarse a observar cómo se redistribuye la nueva inversión en defensa o aprovechar la oportunidad para recuperar terreno en un sector que será cada vez más relevante para la economía y la seguridad europeas.