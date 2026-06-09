Las colonias escolares: un patrimonio educativo que Catalunya ha de preservar

Catalunya ha construido, a lo largo de décadas, un modelo educativo que va mucho más allá de las aulas. Un modelo donde la educación formal convive y se complementa con experiencias que contribuyen al desarrollo integral de los niños y jóvenes. Entre todas ellas, las colonias escolares ocupan un espacio especialmente relevante.

Las colonias no son una actividad complementaria más. Son una herramienta educativa de gran valor pedagógico, social y humano. Generaciones enteras de alumnos han vivido experiencias que les han permitido desarrollar autonomía, convivencia, trabajo en equipo, responsabilidad, respeto por el entorno y habilidades personales que difícilmente se pueden adquirir exclusivamente dentro de una aula.

Por eso es imprescindible que el contexto de incertidumbre que vive actualmente el sistema educativo catalán no acabe poniendo en riesgo un modelo que ha demostrado ampliamente su utilidad y su impacto positivo.

Las colonias escolares son el resultado de muchos años de trabajo compartido entre centros educativos, docentes, familias, entidades de ocio educativo y empresas especializadas. No son fruto de una decisión puntual ni de una moda pasajera. Son una construcción colectiva que ha requerido esfuerzo, compromiso y confianza para consolidarse como una de las grandes fortalezas del sistema educativo catalán.

Precisamente por este motivo, cualquier debate que pueda afectar la continuidad tendría que abordarse con responsabilidad, serenidad y altura de miras.

Es legítimo que existan discrepancias o reivindicaciones dentro del ámbito educativo. Forma parte del funcionamiento normal de una sociedad democrática. Pero también tenemos que ser capaces de analizar las consecuencias que determinadas situaciones pueden generar sobre sectores y actividades que no forman parte directa del conflicto, pero que pueden acabar sufriendo los efectos con una gran intensidad.

Cuando una colonia escolar se cancela, no solo pierde una empresa. Tampoco pierde únicamente un centro educativo que tiene que reorganizar su programación. Pierden, sobre todo, los miles de niños y adolescentes que dejan de vivir una experiencia educativa transformadora. Pierden oportunidades de aprendizaje, de convivencia, de crecimiento personal y de descubrimiento.

Detrás de cada colonia hay también un amplio ecosistema profesional formado por educadores y educadoras, monitores y monitoras, personal de cocina, mantenimiento, limpieza, transporte y otros muchos profesionales que contribuyen cada día a hacer posible estas experiencias.

Por eso creemos que ha llegado el momento de impulsar un gran acuerdo de país en defensa de las colonias escolares.

Un acuerdo que implique al Govern de la Generalitat, los representantes del profesorado, los centros educativos, las organizaciones empresariales y las entidades del ocio educativo. Un espacio de diálogo que permita analizar la situación con perspectiva, entender todas las sensibilidades y encontrar soluciones que garanticen la estabilidad y el futuro de este modelo.

No se trata solo de proteger una actividad económica, a pesar de que también es importante hacerlo. Se trata, sobre todo, de preservar una herramienta educativa que aporta un valor extraordinario al desarrollo personal y social de los niños.

En una sociedad que afronta retos cada vez más complejos —desde el exceso de pantallas hasta las dificultades de socialización o el aumento de los problemas relacionados con el bienestar emocional— las colonias ofrecen precisamente aquello que más necesitan muchos jóvenes: convivencia real, contacto con la naturaleza, aprendizaje vivencial, trabajo en equipo, autonomía y crecimiento personal.

Catalunya ha sido históricamente un referente en el ámbito del ocio educativo y de las colonias escolares. Sería un error que las circunstancias actuales acabaran debilitando un modelo que ha aportado tanto valor educativo y social en nuestro país.

Hoy, más que nunca, necesitamos una mirada larga. Necesitamos entender que hay determinados activos educativos que tienen que situarse por encima de las coyunturas puntuales. Las colonias escolares son uno de estos activos.

Por respeto al trabajo hecho durante tantos años, por responsabilidad con las futuras generaciones y por compromiso con la calidad educativa de Catalunya, tenemos que ser capaces de encontrar puntos de acuerdo que permitan protegerlas, reforzarlas y hacerlas crecer.

Porque cuando una sociedad cuida aquello que educa, también está cuidando su futuro. Y las colonias escolares forman parte, sin ningún tipo de duda, del futuro que Catalunya tiene que continuar construyendo.