Un plan para la cohesión

El interés que ha despertado la segunda convocatoria del Pla de Barris pone de manifiesto la existencia de necesidades persistentes en numerosos barrios catalanes. A un mes de la apertura del plazo de solicitudes, 106 ayuntamientos ya han comunicado a la Generalitat su intención de concurrir a unas ayudas dotadas inicialmente con 200 millones de euros, cantidad que podría ampliarse hasta los 400 millones si se aprueban los presupuestos catalanes. Las previsiones del Govern apuntan a que podrían presentarse alrededor de 120 candidaturas, una cifra que supera ampliamente las 83 solicitudes registradas en la primera convocatoria.

El Pla de Barris recupera uno de los programas más representativos de los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla, basado en la idea de que determinadas vulnerabilidades sociales y económicas tienden a concentrarse territorialmente y requieren respuestas adaptadas a las características de cada entorno. Desde esta perspectiva, el programa se concibe como una herramienta de cohesión territorial orientada a reducir desequilibrios acumulados entre barrios de una misma ciudad. Para ello, se dirige a entornos que acumulan déficits urbanísticos, problemas de vivienda, bajos niveles de renta, dificultades de acceso a oportunidades o una percepción persistente de degradación, realidades que suelen estar relacionadas entre sí y que difícilmente pueden abordarse mediante actuaciones aisladas.

Así pues, su rasgo distintivo es la combinación de actuaciones urbanísticas, sociales, comunitarias y económicas orientadas a corregir dinámicas de exclusión consolidadas durante años. Los principales beneficiarios son los residentes de estos barrios, especialmente aquellos colectivos con menos recursos para compensar las limitaciones de su entorno. La premisa que sustenta el programa es que la mejora de las condiciones físicas del barrio puede contribuir también a reforzar la convivencia, la cohesión social y las oportunidades de inclusión.

La amplia respuesta de los municipios refleja que las intervenciones integrales sobre barrios vulnerables siguen siendo percibidas como un instrumento útil para abordar problemas que difícilmente pueden resolverse desde una única política sectorial. Y también pone de relieve la importancia que tendrá la aprobación de los presupuestos catalanes, ya que una eventual ampliación de la dotación permitirá atender un mayor número de proyectos.

El Pla de Barris es una oportunidad para actuar allí donde las desigualdades se manifiestan con mayor intensidad mediante actuaciones transversales y sostenidas en el tiempo. Sin embargo, conviene mantener expectativas realistas. Aunque puede contribuir a mejorar las condiciones de vida y reforzar la cohesión social, difícilmente resolverá por sí solo problemas como el acceso a la vivienda, las desigualdades educativas o la precariedad laboral. Su alcance dependerá tanto de los recursos disponibles como de la capacidad de las administraciones para ejecutar las actuaciones previstas y cumplir los plazos comprometidos, una condición indispensable para que las inversiones se traduzcan en resultados efectivos, justamente el elemento que la experiencia comparada identifica como uno de los principales retos de este tipo de políticas.