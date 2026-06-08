El mundial de Trump

A menos de una semana para que empiece el evento deportivo más visto en el mundo, sería un buen momento para anunciar la paz con Irán, pero por ahora las dudas sobre un mundial en un país que detiene y expulsa ciudadanos crecen. El gobierno ha desplegado en las sedes de competición a la policía de inmigración y fronteras los soldados de ‘MAGA’, el ICE, por lo que no es extraño que más de un centenar de organizaciones sociales americanas alerten sobre lo que puede ocurrir a quienes visiten el país. Los estadios estarán vigilados y pueden convertirse en zonas de caza, los visitantes pueden ser rechazados y expulsados sin explicación. Si no son blancos y occidentales, el riesgo de rechazo será mucho mayor y aun a estos el estado le ha conferido a la policía de fronteras la capacidad de revisar todos sus mensajes en las redes sociales, sus móviles y ordenadores.

Mientras esperamos el relevo de los Messi y Ronaldo por los Haland, Lamine o Mbappe, no descartemos que Donald Trump quiera convertirse en la estrella del evento. A ello ya ha contribuido la FIFA y su presidente Gianni Infantino, convertido en un monaguillo más del autócrata americano para el que se inventó un premio de la paz, en un intento estúpido de emular al premio Nobel esquivo, que Trump pretendía, y que solo le animó a atacar primero a Venezuela, luego a Irán y ahora a punto de albergar el mundial amenaza a Cuba y anuncia la posible retirada de sus tropas de paz en Bosnia Herzegovina. Que el mundial se juegue en países sin garantías democráticas no es extraño. La FIFA ya llevó este evento a la Italia de Mussolini, a la Argentina de la junta militar, a la Rusia de Putin o los emiratos entre otros países. Lo que ocurre es que tenemos a los EE.UU. como el referente de una democracia que ahora se asoma al abismo con un presidente con su popularidad por los suelos, que querrá hacer el mundial suyo. Pero viendo cómo se está empezando a movilizar la sociedad en EE.UU. puede ser también el primer gesto serio que se le venga en contra. En todo caso habrá algo más que futbol.