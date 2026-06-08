'El Motel', 65 años

La Acadèmia Catalana de Gastronomia tiene ya una larga historia. Recuerdo con nostalgia cuando Miquel Espinet (presidente) y el entusiasta Josep Maria Sanclimens (secretario) quisieron demostrar que los buenos restaurantes eran una gran marca de Catalunya. Y en los últimos años y con la presidencia de Carles Vilarrubí, fallecido prematuramente el pasado diciembre, la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ha adquirido más relevancia institucional y sus galas anuales, en las que se premian a los mejores restaurantes, son todo un acontecimiento.

Este año hay que destacar el otorgado a El Motel, del Hotel Empordà, a la salida de Figueres. Cuando se fundó (1961) no había ni rastro de autopista y la N-2 era casi la única via de comunicación con Francia. Eran los inicios del desarrollismo y Josep Mercader lo fundó para enriquecer la cocina catalana -en Francia empezaba “la nouvelle cuisine”- y Catalunya y España ya querían ser Europa. Y, desde entonces, El Motel ha sido un gran referente. Que Josep Pla -el catalanismo que logró 'surfear' la dictadura- lo convirtiera en uno de sus 'templos' debió contribuir. Pero lo esencial ha sido el continuo buen hacer, el cuidado de los platos, la profesionalidad y el no dejarse arrastrar por las modas más o menos efímeras.

Y pese a que la N-2 ya es mucho menos frecuentada y para llegar hay que desviarse de la autopista, El Motel, citado con respeto en la Guía Michelin, sigue incombustible. Jaume Subirós fue 'fichado' por Josep Mercader poco después de la fundación, cuando solo tenía once años. Hoy puede parecer una gran barbaridad, pero se lo tenemos que agradecer porque Subirós aprendió el oficio, se casó con la hija, y ha continuado el negocio familiar, donde hoy es ayudado por sus hijos, que aseguran la continuidad de lo que casi es ya una institución.

Y es que en 1970 lanzó una 'startup', el Gran Hotel Almadraba, situado al norte de Roses, al final de una carretera sin salida (para ir a El Bulli y a Cadaqués hay que coger un desvío anterior en la propia Roses) que es uno de los mejores de toda la costa mediterránea, con vistas espectaculares sobre toda la bahía de Roses, buenos servicios y un magnífico restaurante en los que sus 'rigatoni' -junto a los pescados del día- son los platos estrella. Un gran hotel sobre el mar y un gran restaurante son juntos algo muy singular.

Y se comprueba aquello tan viejo de que el ojo del amo engorda el caballo. En temporada, casi seis meses, lo habitual es encontrar a Jaume Subirós -pese a la dedicación de sus hijos- supervisando el desayuno en las terrazas de hotel. Al mediodía está en El Motel, en Figueres, y por la noche se le acostumbra a volver a ver en el Almadraba cuidando la cena y conversando con la clientela: catalana, francesa y de otros países europeos.

Jaume Subirós es un ejemplo de que el sector hotelero catalán es bastante más que sol y playa. La Acadèmia ha acertado al premiarlo. 65 años muy bien llevados están lejos de ser un aniversario cualquiera.