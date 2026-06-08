El milagro de Gaudí

En pocos días la Sagrada Família va a destronar a las pirámides de Egipto, al Partenón, la Torre Eiffel y al Guggenheim. Ninguna otra obra va a hacerle sombra. Será la silueta más reconocible, la foto más reproducida. Encabezará el 'skyline' arquitectónico del planeta por delante de la cresta de la Ópera de Sídney. Será el edificio más comentado no ya de Barcelona, Catalunya o España, sino del mundo.

Antoni Gaudí, desde el cielo, con 174 años, debe estar disfrutando al ver cómo su criatura se va culminando. Mucho más rápido de lo que él había imaginado. Y eso que dijo que su cliente no tenía prisa. Pero, al parecer, sus representantes en la Tierra sí, ayudados por manadas de turistas que han contribuido al milagro expiatorio. A razón de 135 millones de euros anuales, que dan para mucho.

Tuve ocasión de visitar hace poco las Torres de María y de Jesús, de la mano de Jordi Faulí y Juan Trías de Bes, a través de Arquitectos por la Arquitectura. Nadie puede quedar indiferente ante tal despliegue de formas, tal vez sí deslumbrado. Si acercarse desde el exterior a la masa pétrea en erección es ya impresionante, traspasar el umbral es subyugante. Uno se adentra en uno de los espacios más emotivos jamás creados por el hombre. Tiene algo de animal, de vegetal, de mineral y sobre todo visceral. Es como penetrar en unas entrañas vivas. Pero acogedoras, balsámicas, donde se crea una mística atmósfera emotiva. Aunque estés rodeado de miles de personas, te sientes solo. La cabeza te empieza a girar de forma omnidireccional hasta la extenuación. No hay mirada sin sorpresa. Sales con tortícolis. Ascender por las escaleras de caracol hacia las torres produce un mareo psicotrópico natural. Si en las grandes catedrales góticas te sentías casi humillado por su impositiva presencia, aquí reina la sensación de acogimiento sin intimidación. Este templo es el primero y último del estilo unipersonal de un naturalista metido a creativo. Anticipó lo que ahora podría hacer una ingeniería talentosa pertrechada con AI.

Es sabido que, en 1965, un grupo de destacados creativos internacionales se opusieron a la continuidad de las obras. En 1990 Vicenç Altaió, desde la revista 'Àrtics', volvió a la carga. En 2008 de nuevo el manifiesto Gaudí en alerta roja desde el FAD. Pero las obras continuaron. En 2011, Oscar Tusquets, antiguo detractor, cual San Pablo cayendo del caballo, vió la luz divina, y cambió de opinión. La visita al templo lo conmovió y se convirtió en fan prosélito de su continuación. Fuese o no fiel a Gaudí, el resultado era impresionante. Personalidades como Oriol Bohigas o Beth Galí siguieron considerándolo un pastiche vergonzoso. Ahora el debate es inútil ante los hechos consumados. El quid de la cuestión es otro, la calidad de las obras sobrevenidas. El cómo se ha ido interpretando cada una de las partes, necesariamente alejadas de la tutela de Gaudí, quien, es sabido, cambiaba muchas cosas sobre la marcha en la obra. Por tanto, hablar de fidelidad es confuso, hablemos de talento y calidad. Otro asunto candente es si se deben derribar viviendas de vecinos para acabar la fachada de la Gloria. Tal vez Nuñez y Navarro podría hacer una donación de pisos compensatoria. Y esperamos que Miquel Barceló logre subir el nivel escultórico en la fachada.

Para amantes de lo genuino inconcluso queda la cripta de Santa Coloma de Cervelló, el modelo experimental de la Sagrada Família. Se le hicieron algunas pifias, pero sigue ofreciendo preciosas lecciones gaudinianas. Por suerte no acuden muchos turistas, si no, ya estaría acabada, es decir reinterpretada.

La polémica, pues, perdura. ¿Podemos decir que esa obra es de Gaudí? Mentir es pecado. ¿No sería lógico marcar con una línea roja en suelo y paredes, qué parte dejó acabada Gaudí y dónde empezaron las interpretaciones? Y firmarlas. Algunas brillantes sin duda, bravo, otras claramente lamentables. Creo que todos las vemos, seguro que Gaudí también. No es descartable que este miércoles, durante la bendición papal, oigamos su queja de forma simbólica. Y lo que es probable, si finalmente es beatificado, que se obre el milagro de que baje personalmente con un martillo –él mismo reconocía su mal carácter­– y se líe a demoler algunos burdos añadidos.