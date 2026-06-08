¿Clama el Papa en el desierto?

Al Gobierno la visita a España de León XIV le ha servido para tomar aire. Para darse un respiro, pero no ha tenido tiempo de coger impulso. Ese era un objetivo demasiado ambicioso, porque los casos judiciales que acorralan al Ejecutivo, aunque están todavía por probar, son de tal magnitud que la tregua papal se le acabará este mismo miércoles cuando, en el mismo recinto donde el Papa pidió ayer diálogo, respeto y colaboración entre los opuestos, los portavoces de la oposición reanuden las acusaciones de corrupción que rozan el insulto. Con el pontífice ya en Barcelona, PP y Vox se sentirán liberados para atribuir al Ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez, toda clase de maldades. Vamos, lo que ya vienen haciendo desde hace meses. No parece, por tanto, que las palabras del Papa en Madrid vayan a derivar en una reflexión de aquellos que podrían darse por aludidos. Ni siquiera de quienes, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha buscado con ahínco un gesto de complicidad de León XIV. Porque, por poner un ejemplo, cuando en su visita al centro de Cáritas que atiende a personas sin hogar el obispo de Roma hizo aquel remedo del “soy berlinés” de John F. Kennedy al afirmar que “si estás en Madrid, eres de Madrid”, no se refería solo a sí mismo como madrileño sino también a las decenas de inmigrantes sin papeles que lo rodeaban. Personas que residen en Madrid, como el senegalés Khadry que explicó al Papa su experiencia y que ha sido regularizado gracias a las políticas del Ejecutivo de Sánchez que Ayuso trató de parar con un recurso al Tribunal Supremo.

Las palabras de León XIV han sido una enmienda a las políticas de la “prioridad nacional” —la discriminación de los extranjeros en los servicios públicos—, al negacionismo del cambio climático o al apoyo a las hazañas bélicas de Donald Trump que encabeza Vox y que el PP está comprando en aquellas comunidades autónomas donde necesita su apoyo para gobernar. Por supuesto que el Papa ha dado también alguna palada de arena al Gobierno al manifestarse contra el aborto y la eutanasia: proteger la vida desde la concepción hasta su ocaso natural, proclamó. No podía ser de otro modo, es doctrina oficial de la Iglesia, aunque muchos católicos no secunden ya en la práctica esos principios eclesiales. Pero en sus mensajes más personales sobre el respeto al diferente y la solidaridad no hay ninguna duda de en qué lado se sitúa el Pontífice, lejos, en todo caso, del populismo de ultraderecha. Es ese un llamamiento que trasciende a los católicos e incluso a los creyentes. Es una invocación a la conciencia de la humanidad entera para abandonar los recelos, el racismo y el miedo a los marginados y volcarse en su ayuda. La duda es si esas palabras del Papa, ayer jaleadas por todos, harán mella en aquellos dirigentes políticos que predican la exclusión y se plasmarán en pactos legislativos o si acabarán siendo un simple clamor en el desierto. Para el Gobierno no habrá tregua, eso seguro, pero sería bueno que al menos la hubiera para los inmigrantes.