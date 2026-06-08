Barcelona, 'cap i casal'

05/05/2026 Imagen del acto institucional encabezado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha dado la bienvenida a Barcelona a 255 jóvenes de Ucrania del programa 'Vacances per la pau'. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha ofrecido este martes una recepción a 255 jóvenes de Ucrania, de entre 12 y 18 años, que están en Catalunya en el marco de la 3 edición del proyecto '255 somriures per Ucraïna' (del programa 'Vacances per la pau'), de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa (Barcelona), que dirige Sor Lucía Caram. POLITICA AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA / Europa Press

¿Cuántos ciudadanos de Barcelona conocen el nombre de los líderes de los partidos en el consistorio barcelonés? ¿Cuál es el nombre del concejal que encabeza la lista de los Comuns o de ERC? ¿Y el nombre del líder actual de Junts, cuántos sabrían citarlo? Y no me refiero al global ciudadano, porque es posible que también haya muchos barceloneses que no sepan el nombre del actual alcalde. Pero, más allá del desconocimiento estructural en política -y en otros campos-, osaría decir que tampoco son conocidos en aquellos sectores socialmente 'influyentes' que tienen y ejercen opinión política. Tal vez, además del alcalde, solo se escapa de la invisibilidad Daniel Sirera, no en vano es el más hábil en el dominio del micrófono. Pero, más allá de declaraciones puntuales y de algún rifirrafe de patio de colegio, los líderes políticos están tan ausentes como lo está el debate político que tendrían que protagonizar.

Dicho de manera gráfica, el consistorio es un desierto. ¿A qué dedican el tiempo libre todos estos concejales que no forman parte del gobierno, pero que tendrían que estar sacudiendo el avispero de los problemas de la ciudad y liderando alternativas consistentes? ¿La inseguridad no es una cuestión grave en la ciudad? ¿No hay vandalismo? ¿Es buena la política de vivienda del gobierno Collboni? ¿No hay un debate pendiente sobre la capitalidad de Barcelona? Y como capital de Catalunya, ¿Barcelona no tiene que decir nada sobro el colapso de Rodalies? Aun así, a pesar de la cantidad de problemas que sufre Barcelona, el debate político es inexistente, como si la ciudad funcionara sola, y no le hiciera falta la confrontación de proyectos y de ideas. Es probable, hecha la comparativa, que Rita Maestre, la líder de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid sea más conocida en Catalunya que Gemma Tarafa, presidenta del grupo de los Comuns, la presencia de la cual en la vida política de la ciudad es nula. Y lo mismo pasa con Elisenda Alamany de ERC o Jordi Martí de Junts, igualmente pasivos e igualmente invisibles. En Madrid hay un debate vivo, confrontado, a menudo arisco, que permite visualizar las acciones del gobierno, tanto como escuchar las críticas de sus opositores. Gobierno y oposición, poder y contrapoder, las reglas del combate dialéctico, tan necesario en el juego democrático. En Barcelona, en cambio, los partidos se acomodan con beatífica somnolencia al vaivén de una ciudad que se mueve en función de quien la gobierna, pero sin contrapeso ni contraste, como si el debate se produjera solo en campaña electoral, y después se viviera una siesta de cuatro años.

Los partidos se acomodan con somnolencia al vaivén de un municipio que se mueve en función de quien lo gobierna, pero sin contrapeso ni contraste, como si el debate se produjera solo en campaña electoral

El caso de los Comuns y de ERC es tan llamativo, como previsible. Ambos partidos están tan fusionados con los intereses del PSC (que les garantiza sus propios intereses con centenares de cargos en gobierno, diputaciones y ayuntamientos), que no levantan la voz, por no mostrar cómo desafinan. Si en el Gobierno del país son la muleta necesaria, al gobierno de la ciudad se han mimetizado hasta el punto de dejar de existir. Hasta que no haya elecciones no volveremos a escuchar sus voces airadas y sus indignaciones impostadas, pero en el interregno viven de la sopa boba.

Pero, si la carencia de personalidad de ERC y Comunes al consistorio era previsible, la de Junts es sorprendente. ¿Cómo es posible que no haya una política de oposición ruidosa, firme, compacta, a pesar de las enormes distancias que hay entre el proyecto de Junts y el del PSC? ¿Cómo se explica que Collboni viva una alcaldía tan calmada y acomodada, sin ningún gesto de catalanidad, con once concejales independentistas enfrente? ¿Cómo es que no defienden el modelo liberal de Junts, ante el persistente intervencionismo del PSC? Y, para añadir, ¿cómo es posible que el actual líder de Junts en el consistorio sea un solemne desconocido, a pesar de llevar 15 años como concejal? Dichosamente, estos días lo hemos podido conocer algo más, porque está en la batalla de las primarias de su partido y es difícil ganarla si no se abre la boca. Pero, hasta ahora, la plácida invisibilidad.

La cuestión es esta: Barcelona es el 'cap i casal' de Catalunya y, como tal, tendría que ser el escenario de debates de altura, donde definir las políticas de la ciudad y liderar las del país. No es una ciudad más, es una capital. Sería bueno que sus representantes entendieran su dimensión, en lugar de tratarla como una diputación cualquiera.