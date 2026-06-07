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Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

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Seat y la oportunidad industrial para España

Inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en la planta de Seat de Martorell. Visita al taller 10 donde se ensamblan los cupra.

Inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en la planta de Seat de Martorell. Visita al taller 10 donde se ensamblan los cupra. / MANU MITRU / EPC

Seat negocia con el Gobierno su entrada en la industria de la defensa, una señal clara de que Europa está cambiando de prioridades. Más que competir, ahora se trata de ganar seguridad. Durante décadas, el continente apoyó buena parte de su crecimiento en sectores como la automoción, orientados a las exportaciones y las cadenas globales de suministro. Ese modelo muestra hoy signos de desgaste. La electrificación acelerada, la presión regulatoria y la irrupción de nuevos competidores, sobre todo asiáticos, han puesto contra las cuerdas a una industria crucial para economías como la española.

En ese contexto, la aproximación entre automoción y defensa tiene una lógica evidente. Muchas de las tecnologías que hoy necesita la industria militar -electrónica, sensores, software, baterías o fabricación avanzada-ya están presentes en el sector del automóvil. Se trata, en esencia, de reorientar capacidades. 

Ahí aparece una oportunidad para España y, en especial, para Catalunya. La región cuenta con una sólida base manufacturera, una red de proveedores especializados y empresas tecnológicas en crecimiento, como Indra o Ficosa. Además, dispone de acceso a una financiación europea que, en los próximos años, priorizará el refuerzo de la defensa y la seguridad.

Conviene recordar que, en este nuevo ciclo industrial, el Estado deja de ser un mero regulador para convertirse en cliente, socio y, en muchos casos, arquitecto de la estrategia industrial. En un momento en que Europa busca reducir dependencias externas, esa colaboración público-privada puede blindar actividades estratégicas. El reto será asegurar que los beneficios de esa inversión lleguen a un tejido empresarial amplio y no se concentren en unas pocas grandes empresas. 

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Si movimientos como el de Seat terminan consolidándose, España puede aspirar a algo más que fabricar para terceros. Puede ganar peso en las decisiones que marcarán el futuro de Europa.

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