Enquistados los conflictos con maestros en Catalunya y València: la autoridad en el aula, la principal queja
Los gobiernos de Catalunya y de la Comunitat Valenciana, de signo político distinto, viven sendos enfrentamientos con los maestros que empiezan a estar enquistados. El jueves de esta semana, los docentes catalanes rechazaron un acuerdo, apoyado por los sindicatos mayoritarios del sector, que implicaba un incremento salarial de hasta 450 euros mensuales en los próximos cuatro años y la contratación de 6.400 docentes más en plena regresión demográfica. A la población en general nos cuesta entender una decisión como esta que implica seguir con las huelgas y las movilizaciones pese al acuerdo entre la administración y los sindicatos. Algo similar ocurre en València. Unas condiciones impensables en otros sectores y unos sindicatos que no parecen representar a quién dicen hacerlo. Cuesta de entender.
Pérdida de autoridad
En el día a día de los maestros lo que más les pesa es la pérdida de autoridad. Para muchos, mantener el orden en clase ante menores que vienen de casa sin la costumbre de seguir unas mínimas reglas se ha convertido en su principal preocupación. Y les ha quemado. Además, tienen la sensación de que, para los padres y las madres, y ni que decir tiene para las administraciones, la escuela es más un aparcamiento para menores en horario laboral que un lugar del que se esperen resultados educativos. Eso les crispa los ánimos. Y, finalmente, como les ocurre a los ayuntamientos, la escuela es donde se pone más en evidencia el desorden de la política demográfica, ya que la previsión oficial de nuevos alumnos cae año a año en el censo por la natalidad, pero el número de alumnos en algunas zonas crece de manera sobrevenida con el padrón a lo largo del curso. Poblaciones como l'Hospitalet de Llobregat llegan a incorporar más de 2.000 alumnos de manera sobrevenida a lo largo de un curso. De manera que los recursos siempre están mal planificados y son insuficientes en algunas zonas incluso cuando la administración educativa quiere hacerlo bien. Eso les desarbola.
El drama del sector público
Junto a estos problemas específicos del ámbito escolar, los maestros han sufrido los que afectan al conjunto del sector público. Durante la crisis financiera, no se hizo una reducción racional del gasto, sino que se practicaron recortes, nunca el periodismo pudo imponer una palabra más precisa. Porque no se procedió a actuar racionalmente sino a recortar donde era más rápido y espectacular para convencer a los mercados, sin orden ni concierto. Pero no siempre donde era más conveniente ni más eficaz. Además, la educación es uno de los campos de impacto de la infrafinanciación autonómica (asunto coincidente en Catalunya y en la Comunitat Valenciana). Y a diferencia de la sanidad, no hay manera de estirar el gasto por encima del presupuesto por la vía del endeudamiento sobrevenido.
Populismo sindical y político
El último elemento del puzle son los sindicatos sectoriales. La mayoría de conflictos laborales de larga duración se concentran cuando están de por medio: médicos, maquinistas, pilotos, controladores... maestros. Vuelve a ser un elemento coincidente en València y Catalunya. Estos sindicatos menosprecian el interés general, pero, sobre todo, mezclan consideraciones y reivindicaciones laborales con las profesionales. Y entonces nunca es suficiente, porque no hay dinero en el mundo para garantizar que se hagan realidad los ideales profesionales y, si alguna vez se alcanzan, aparecerán de nuevos (es lo que está ocurriendo con el concepto de escuela inclusiva, por ejemplo). Por eso, al final, episodios como el de derrota de la USTEC en la votación de los docentes en Catalunya hacen dudar de su representatividad. Este viernes, los docentes que se manifestaron en Barcelona, azuzados por la CGT, pidieron una negociación directa con la conselleria. Todo ello evidencia que la USTEC ha quedado herida de muerte en este proceso, generando altas expectativas, perdiendo el control de las movilizaciones a manos de los restos del independentismo y siendo incapaz de reconducir la negociación. Igual a largo plazo no es tan mala noticia si los sindicatos de clase saben liderar la nueva etapa. Y para rematarlo, los partidos políticos les dan la razón a este tipo de organizaciones cuando están en la oposición y se la quitan cuando gobiernan, de manera que el populismo político retroalimenta al populismo sindical. Al fin y al cabo, lo que pasa en Catalunya y en València con la educación es la resultante de la ausencia de pactos entre las fuerzas políticas partidarias de la democracia liberal. Prefieren utilizar como arma arrojadiza la sanidad, la educación o la justicia en su pugna partidista hasta llegar a desacreditar todo el sistema y no solo al adversario.
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