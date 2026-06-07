La educación no puede permitirse más bloqueos

Manifestantes participan en una marcha por el centro de Barcelona durante una jornada de protesta del sector educativo / Ferran Nadeu / EPC

Los maestros catalanes tienen derecho a expresar su malestar y a defender sus reivindicaciones laborales, pero cuando el conflicto se cronifica y afecta a actividades educativas, familias y sectores económicos enteros, el debate deja de ser exclusivamente laboral.

El derecho de huelga es un pilar de cualquier democracia avanzada, pero debe ser compatible con la preservación de otros derechos fundamentales e intereses generales, como el derecho a la educación, al trabajo, a la movilidad, a la conciliación de las familias o al funcionamiento normal de los servicios que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Precisamente por ello, ante conflictos que se prolongan en el tiempo, es necesario encontrar espacios de acuerdo y evitar que el bloqueo se convierta en una situación permanente. Una sociedad madura debe ser capaz de conciliar derechos e intereses legítimos sin que unos acaben anulando a los otros.

Desde Pimec defendemos que invertir en educación es probablemente la política económica más rentable que puede impulsar cualquier gobierno. Pero la experiencia demuestra que más recursos, por sí solos, no garantizan mejores resultados. Tan importante como la inversión es asegurar que esta se traduzca en una mejora efectiva de las competencias, las oportunidades y el rendimiento del sistema educativo.

La mejora de este sistema no es solo responsabilidad de la administración y de la comunidad educativa. También requiere la implicación de las empresas, que contribuyen a identificar las competencias que demanda el mercado laboral, ofrecen oportunidades de formación práctica y facilitan la transición de los jóvenes hacia el empleo. Si queremos un sistema educativo más conectado con la realidad y más orientado a las oportunidades de futuro, es necesario reconocer este papel y reforzar la colaboración entre educación y empresa.

Por ello preocupa que el debate educativo no se aborde desde una visión de 360 grados. El país también necesita hablar de los resultados educativos, de las competencias básicas, del abandono escolar, de la formación profesional, de la conexión entre educación y empresa y de la preparación de los jóvenes para los retos de una economía en constante transformación.

Este conflicto ha puesto también sobre la mesa una realidad que con demasiada frecuencia queda fuera del debate público: el impacto sobre el sector del ocio educativo. Las colonias escolares, las salidas escolares y las actividades complementarias forman parte del modelo educativo catalán. No son una actividad accesoria, sino espacios de aprendizaje, convivencia, autonomía, inclusión y crecimiento personal que complementan la labor educativa de los centros.

La incertidumbre de los últimos meses ha provocado cancelaciones, aplazamientos y dificultades de planificación que han afectado a miles de familias y a cientos de empresas y entidades vinculadas a este ámbito. Tal y como han advertido las principales organizaciones del sector del ocio educativo, esta situación pone en riesgo proyectos educativos, actividad económica y puestos de trabajo, y evidencia una carencia estructural que el país no puede seguir aplazando.

Cuando se paraliza una parte del sistema educativo, las consecuencias van mucho más allá de las aulas. Se ven afectadas las familias, las empresas que deben reorganizar la conciliación de sus trabajadores, los servicios vinculados a la actividad escolar, el sector del transporte y todo el ecosistema económico y social que depende del funcionamiento normal de la educación.

En este contexto, es necesario explorar fórmulas que permitan vincular progresivamente la mejora retributiva con objetivos compartidos de calidad educativa y resultados del sistema. No desde la confrontación, sino desde la voluntad de alcanzar acuerdos estables para los profesionales de la educación y la sociedad. Cualquier compromiso estructural en materia retributiva exige una visión a largo plazo y debe ir acompañado de una gestión eficiente de los recursos públicos, con criterios de evaluación y rendición de cuentas que permitan medir sus resultados.

Hay que evitar que la presión sostenida o el bloqueo sean la vía habitual de negociación. Un país no puede gobernarse desde la confrontación permanente. Los gobiernos deben escuchar, pero también gobernar. Los representantes sociales deben reivindicar, pero también construir acuerdos. Y todos debemos ser conscientes de que la defensa legítima de unos intereses no puede acabar comprometiendo derechos colectivos más amplios.