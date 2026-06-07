La derrota de Alemania en la ONU

Nueva York (Estados Unidos), 3 de junio de 2026. La presidenta de la Asamblea General de la ONU y exministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, aparece en las pantallas de la sede de Naciones Unidas durante una votación para elegir a los miembros del Consejo de Seguridad. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Esta semana ha ocurrido algo inédito en Nueva York. Alemania no ha logrado votos suficientes de la Asamblea General de Naciones Unidas para obtener un asiento en el Consejo de Seguridad para el período 2027-2028. Es la primera vez desde su ingreso en 1973 que el país no consigue el “sí” de dos tercios de los 190 Estados presentes en la sesión para obtener el puesto. Ha sido un golpe duro para Berlín. Su ministro de Exteriores ha valorado dimitir.

Alemania es uno de los pilares de la ONU. Es el primer contribuyente europeo y el cuarto global, con el 6% del presupuesto total. Y casi siempre ha defendido los valores del multilateralismo que representa la Carta fundacional de la ONU.

La cara de la presidenta de la Asamblea al anunciar el magro resultado —solo 104 países, 24 menos de los necesarios— era un poema. La alemana Annalena Baerbock tenía el rostro serio en lugar de su sonrisa habitual.

El drama tuvo también un componente de traición. Berlín se había asegurado verbalmente los compromisos suficientes antes de la votación. Pero el voto es secreto, y al menos dos decenas de países votaron “no” cuando habían garantizado un “sí”.

¿Qué ha pasado?

Solo se puede especular. Berlín lo ha querido achacar a una campaña rusa, aunque reconoce que su posición de defensa de Israel puede haber tenido un impacto. Alemania ha estado defendiendo a Israel mientras su ejército perpetraba la gran masacre de Gaza, probablemente uno de los mayores crímenes de este siglo y, objetivamente, la mayor matanza de niños perpetrada por una democracia en décadas. Cerca de 19.000 menores, muchos con disparos en cabeza, pecho y abdomen, como han mostrado varias investigaciones internacionales, incluida una de este periódico.

La propia Baerbock es corresponsable de lo ocurrido en la Franja, porque lo que la Corte Internacional de Justicia investiga como "plausible" genocidio se perpetró durante su mandato como ministra de Exteriores. Ella misma defendió en el Bundestag, mientras Israel bombardeaba masivamente la Franja, que los objetivos civiles perdían ese estatus de protección en el derecho internacional si eran usados por el grupo islamista Hamás. La afirmación es legalmente matizable, pero sobre todo ignora lo que realmente ha ocurrido sobre el terreno. Israel ha dinamitado universidades, viviendas y centros de salud completamente vacíos. Ha bombardeado y dejado inservibles la gran mayoría de los hospitales y panaderías, pero también las tierras de cultivo. ¿Estaba Hamás en todos los edificios de Gaza, en su gran mayoría reducidos a ruinas? ¿Se escondía en el terruño de los campos arables? Una vista satelital de la Franja, o cualquier conversación con los testigos internacionales de la matanza, desmonta esa tesis, más propia de propaganda israelí, en cuestión de segundos.

Alemania ha ejercido de escudo diplomático del Gobierno de Binyamín Netanyahu en la Unión Europea. Ha bloqueado la única medida que habría podido servir para intentar parar los pies desde Bruselas al primer ministro israelí y a su Gobierno de radicales: la suspensión temporal del acuerdo UE-Israel.

Pero Berlín ha ido mucho más allá: a pesar de que la Corte Penal Internacional -CPI- ha emitido una orden de captura internacional contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra, Friedrich Merz ha ido a visitarlo a Jerusalén. Una visita de Estado en la que le llamó "amigo", como si nada hubiera pasado. Eligió el canciller a Netanyahu en lugar de a la CPI.

Netanyahu debió de ser aislado. El que se jactaba de ser el garante de la seguridad de Israel envió a sus tropas a aplastar a los palestinos de Cisjordania y dejó descubiertos los kibuttzim cercanos a Gaza. Bajo su mandato se perpetró la peor matanza de judíos desde la Segunda Guerra Mundial. Pero es que, además, está mermando la posición israelí en el medio y largo plazo.

El apoyo a Israel en Estados Unidos es, por primera vez en la historia, menor que el que obtienen los palestinos. En el resto del mundo, la situación para los israelíes es aún peor. El odio es generalizado. Una reciente encuesta de Pew Research Center muestra que la mayoría de países del mundo tiene una visión mayoritariamente desfavorable de Israel. También en Alemania: la cifra se ha disparado hasta el 75%. Solo un 23% de los alemanes tiene ya una opinión favorable del Estado judío.

Alemania tiene el derecho y la obligación de defender a los judíos de todo el mundo tras el Holocausto. Pero también debe contribuir a evitar que se produzcan nuevos genocidios o limpiezas étnicas. Tiene una responsabilidad indirecta en el calvario de los palestinos y sus descendientes, que vivían en el territorio y no tenían culpa alguna de los crímenes nazis, que también cambiarían sus vidas para siempre.

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@MarioSaavedra