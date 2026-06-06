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Ferran Boiza

Ferran Boiza

Director adjunto de EL PERIÓDICO

Una trama contra el PSOE

El presidente Pedro Sánchez, el miércoles en Barcelona junto a Salvador Illa.

El presidente Pedro Sánchez, el miércoles en Barcelona junto a Salvador Illa. / Quique García / EFE

La historia de la corrupción en España nos ha dejado imágenes impagables, de esas que evocan el “he visto cosas que vosotros no creeríais” de Roy Batty, el replicante de la mítica Blade Runner. Una de ellas se produjo el 11 de febrero de 2009. Tras presidir el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Mariano Rajoy compareció rodeado de buena parte de la dirección -acababan de producirse los primeros arrestos por la Gürtel- y pronunció la frase célebre: “Esto no es una trama del PP como algunos pretenden, esto es una trama contra el Partido Popular, que es cosa muy distinta”. Cómo acabó aquella historia lo sabemos todos.

Este viernes, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también se presentó como víctima y apuntó a la UCO de la Guardia Civil: “Selecciona objetivos y luego dirige operaciones contra ellos”. Y el presidente del Gobierno remató: “Nunca se me ha informado de las andanzas de la señora Díez porque nunca las hubiese tolerado”.

El problema de Cerdán, del PSOE, del Gobierno y del propio Sánchez es que, desde el estallido de caso Leire, las explicaciones oficiales han ido cayendo una tras otra. Se nos dijo que Leire Díez era una simple exmilitante, pero después supimos que fue colocada en varias empresas públicas, que se reunía con asiduidad en Ferraz con Cerdán, que llegó a cobrar casi 50.000 euros del partido, que mantuvo al menos un encuentro con Antonio Hernando -entonces número dos del jefe de gabinete de Sánchez, el hoy ministro Óscar López- y que no era extraño verla junto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Todo ello fue desmentido oficialmente antes de que los informes de la UCO y la instrucción del juez Pedraz lo pusieran negro sobre blanco. Y lo que se dibuja no parece precisamente una trama contra el PSOE. Un informe de la UCO “deduce”, a partir de los mensajes interceptados a Díez, que Sánchez supo de la actividad de la ‘fontanera’ que dice desconocer. Veremos si el tiempo también desmonta este desmentido.

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