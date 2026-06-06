Puigdemont aún es el elefante

Puigdemont sigue siendo el elefante. Esta semana se vio en el Cercle d'Economia. El líder del PP se mostró molesto porque Junts le dio una burlesca negativa a la moción de censura cuando Jordi Turull le emplazó a negociar en Waterloo. Estaba cantado. Para gran parte del independentismo el pecado mortal de España fue la represión, las cárceles y las condenas tras la declaración de independencia de 2017. Y encima Feijóo se ha declarado siempre muy contrario a la ley de amnistía, “la gran traición del sanchismo”.

El PP y Junts pueden votar juntos contra la congelación de alquileres, o las 35 horas, pero de eso a apoyar una investidura de Feijóo hay un abismo. Junts cree que con Feijóo -y más dependiendo de Vox- la ley de amnistía nunca se aplicaría. Y la ambición política -y personal- de Puigdemont pasa por volver a Catalunya.

Al día siguiente, Sánchez afirmó que presentaría los Presupuestos de 2027, que la ley de amnistía sería pronto efectiva y que reencontraría la mayoría de la investidura -con Junts- para aprobar tanto la nueva financiación autonómica como los Presupuestos. Lo probable es que ambos se equivoquen sobre Puigdemont, pero lo cierto es que hasta que haya elecciones -por simple aritmética parlamentaria- los siete diputados de Puigdemont siguen con la sartén por el mango.

Pero ¿cuál es el futuro de Puigdemont? Las elecciones españolas de 2023 le hicieron imprescindible, pero luego las cosas no le han ido bien. Primero porque Junts, segunda lista, perdió ante el PSC las elecciones catalanas de 2024. Y luego Salvador Illa fue investido con un pacto con ERC. Y el tripartito catalán se ha ido consolidando, hasta el punto de que votarán juntos los próximos presupuestos catalanes.

Con la entente con Foment, Junts ha tumbado iniciativas “izquierdistas” del Gobierno Sánchez-Yolanda, pero ha ido perdiendo centralidad en Catalunya. Las encuestas dicen que el PSC se mantiene, que ERC sube por su mayor pragmatismo, y que Sílvia Orriols -un independentismo que prioriza el rechazo a la inmigración- irrumpe y puede hacerle perder votos. En unas hipotéticas elecciones catalanas algunas encuestas sitúan a Junts en cuarta posición, tras el PSC, ERC y Aliança. Y los exabruptos de Míriam Nogueras en el Congreso tampoco le ayudan a recuperar la estima de los electores posibilistas de Pujol.

Pero no exageremos. Las primeras elecciones no serán las catalanas sino las municipales. Y Junts tiene un gran fondo de alcaldes, muchos vienen de CDC, que pueden sumar más que la irrupción de Aliança en algunas comarcas, pero con penuria de alcaldables. Y en las españolas, Orriols no jugará.

Puigdemont tiene pues cartas, pero debe decidir si vota -puede ser decisivo- la nueva financiación autonómica pactada por Sánchez y el tripartito catalán. ¿Le beneficiaría hacer fracasar una de las reivindicaciones históricas de Catalunya?

En las jornadas del Cercle d'Economia se vio que Sánchez todavía dice contar con él para los Presupuestos y que la moción de censura de Feijóo solo puede salir con el apoyo de Waterloo

Y hay síntomas de agotamiento. Es difícil liderar con la mirada fija en 2017 y desde Waterloo. Un caso claro es el de Barcelona. En las municipales del 23 Puigdemont impulsó la candidatura Trias y tuvo un gran éxito porque ganó -aunque luego Collboni fue alcalde- juntando el voto independentista, el convergente de siempre y el conservador contra Colau. Hubo mesas en las que Trias quedó primero y en las legislativas -poco después- ganó el PP. Trias le dijo que no se podría presentar porque los ultras de Junts se opondrían y Puigdemont contestó: “Tú preocúpate de ganar, que del partido ya me ocupo yo”. Y si Trias hubiera sido alcalde, las cosas le habrían ido mejor.

No fue así. Y ahora, a un año de las municipales, Puigdemont no tiene candidato en Barcelona. Artur Mas le ha dicho que no y su 'reserva', Josep Rius, se ha retirado porque no quiere arriesgar una derrota en las primarias que ha forzado Jordi Martí Galbís, el actual líder municipal, amigo de Trias, pero sin 'magia'.

Ahora Junts tiene primarias y cuatro candidatos. Pero -al contrario que en 2023- no hay detrás ninguna estrategia. ¿Puigdemont ha perdido reflejos?

Con el Congreso actual, Puigdemont aún es el elefante. Pero en Catalunya su estrella no es la misma. El tiempo y la distancia no perdonan. Por eso la amnistía -poder regresar a Catalunya- es su única prioridad.