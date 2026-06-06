Una pifia con megavatios

La trama de los fontaneros del PSOE ya ha topado con los fundamentos instrumentales del Estado de derecho y, aún antes de saber cuáles son sus consecuencias políticas, lo cierto es que se trataba de una chapuza. También es una ignominia y los ciudadanos algún día van a valorarlo en las urnas. Aquella vieja teoría de recurrir a los mejores para hacer los trabajos más sucios se ve en desuso, porque Santos Cerdán tiene un pie en la cárcel y la fontanera Leire Díez habrá de recurrir a los servicios de un abogado. Guardia Civil, Policía Nacional y jueces instructores están preservando el sistema institucional frente a conspiraciones y mafias políticas.

Se diría que, sin perjuicio de lo que vaya revelando la UCO, la trama está en las últimas. Quedarán en pie un grave deterioro institucional, la incógnita sobre el “One” de toda la pifia y la inmensa desconfianza en la vida pública en un momento en que los conflictos se agolpan y la brega política pasa por una fase de encono. A partir de ahora no es el Estado quien ha de reconstruir lo dañado: es la política. En caso de elecciones generales, ¿quién hará las listas del PSOE, lo que quede del sanchismo o una ejecutiva renovada a fondo?

Al repasar la nómina del sanchismo pocos de sus personajes pasan por la prueba de acceso a la excelencia. Si el primer Gobierno de Felipe González dijo que el gran descubrimiento del PSOE era la Guardia Civil, con la actual directora general –adscrita al sanchismo profundo- el agravio es lacerante, con las aportaciones que vienen siendo características del ministro Marlaska, negando las crisis y en este caso poniendo indirectamente en duda las conclusiones del juez instructor del caso Leire.

Instalar el sinsentido en las entrañas del Estado suele acabar mal. Leire Díez hace olvidar a Zapatero, como Zapatero hizo olvidar a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo pero, en realidad, todos los casos están interconectados, como suele ocurrir con la corrupción política, cuando las tramas se urden para que una haga olvidar a la otra. ¿Quién ha suministrado los megavatios para mantener el funcionamiento de fontanería? ¿Quién dio el sí –un gesto aquiescente en un despacho en penumbra, en horas críticas- para que la máquina se pusiera en marcha? ¿Quién propuso la trama de manera que, quien diera el sí, pudiera luego decir “no me consta”?

El tópico periodístico equipara la pifia de los fontaneros del PSOE con el caso Watergate pero, en realidad, los elementos comparativos están en las hemerotecas españolas. Hay de todo: Roldán, los ere, Bárcenas, Unió Mallorquina, el tres por ciento o las cuentas de Jordi Pujol en Andorra, Matas y Rato. Aun así, el iceberg que emerge en los informes de la UCO tiene una dimensión especial, una carga inaudita de megavatios, con capacidad de desintegración nuclear. Cuando los jueces dejen la toga en el armario, ya cumplida la tarea, habrá que volver a la política y ahí intervendrán de nuevo los azares y flaquezas. Desafortunadamente, casos así desconciertan tanto a la sociedad civil que pueden debilitarla.