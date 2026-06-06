Lágrimas por Vilarrubí y risas con Illa en los premios de la Academia

El presidente Salvador Illa saluda al presidente de la Academia de Gastronomía, Joan Font, en presencia de la presidenta de la Diputació, Llüisa Moret, y la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay / .

El presidente de la Academia Catalana de Gastronomía, Joan Font, organizó por primera vez los Premios Nacionales de Gastronomía desde que nos dejó el estimado y añorado Carles Vilarrubí. Font estuvo impecable y preciso en sus palabras, perfecto en la organización y emotivo en el justo homenaje que se rindió a su predecesor y amigo.

Tanto fue así que, tras la proyección de un emocionante vídeo, los más de seiscientos asistentes permanecieron en un respetuoso e improvisado silencio. Muchos tenían lágrimas en los ojos, y los presentadores Helena Garcia Melero y Antoni Bassas se quedaron sin palabras. Previamente, su hija, Carlota Vilarrubí, demostró haber heredado la sabiduría y elegancia de su padre con la lectura de un magnífico discurso. Mientras, Sol Daurella permanecía en un elegido segundo plano.

Al acto asistió el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en quien se percibía cansancio y que estaba centrado en otros temas. Probablemente, el reencuentro esa mañana con el presidente Pedro Sánchez, durante las jornadas del Cercle, le dejó algunos asuntos sobre los que reflexionar. Durante la cena se le vio decaído, aunque tuvo la fortuna de compartir mesa con Jaume Subirós, del Motel Empordà y recién galardonado con el Premio Nacional, quien consiguió alegrarle la velada y arrancarle más de una carcajada.

En la misma mesa, Josep Sánchez Llibre exhibía su optimismo habitual o, mejor dicho, su realismo. El presidente de Foment es una de esas personas capaces de interpretar la actualidad al instante y pronunciarse sin reparos.

Muy cerca se encontraba la animada mesa de la presidenta de Guitart Hotels y vicepresidenta de la Academia, Cristina Cabañas. Allí descubrimos que su pareja, el prestigioso otorrinolaringólogo Dr. Andrés Clarós, acababa de recibir uno de los galardones más prestigiosos del mundo del submarinismo. Una especie de Premio Nobel del sector que, anteriormente, habían recibido personalidades como Walt Disney, Jacques Cousteau o el Príncipe de Mónaco. El premio reconocía la mayor colección de cámaras submarinas del mundo.

En la misma mesa estaba la Chief Marketing Officer para Europa de La Roca Village, Elena Foguet; el director de RRRII y Comunicación de BSM y persona que sabe promocionar como nadie los proyectos que impulsa la ciudad, Albert Ortas; la directora de la Fundación Banc Sabadell, que siempre cosecha elogios, Sonia Mulero; y Arantxa Calvera, incapaz de desconectar ni un segundo de su cargo de directora de la Agencia Catalana de Turismo.

Me crucé con Sergi Saborit, subdirector de El Periódico. Vestía elegante, con corbata roja. Me explicó que la toma de posesión de Gemma Martínez como nueva directora de este diario congregó a toda la redacción. Albert Sáez es mucho Albert Sáez, pero Gemma es una periodista tenaz, sólida e independiente, y estará a la altura del reto.

Saludé a Quico Bargalló, alma del extraordinario aceite picual de Bargalló. Y me quedé con la curiosidad de saber de qué hablaron durante toda la cena el nuevo presidente de Barcelona Global, Joe Sanfeliu, y el director de Derechos Sociales del Síndic de Greuges, Jordi Sánchez.

Es una pena no poder citar a todos los presentes, pero estaban los presidentes Artur Mas, Pere Aragonès y Quim Torra; la teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay; el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos; Eduardo Mendoza; Jordi Basté; Josep Mateu, Emili Rousaud, Anna Marquès; los patronos Josep Maria Sancliments, Rosa Mayordomo y Carme Ruscalleda. Y los chefs responsables de la excelente cena, servida por Romain Fornell y Óscar Manresa. Pues eso, un éxito.

Rafa Zafra se sube al Tibidabo

Seguimos en el mundo gastronómico porque, justo ahora que el restaurante Estimar de Rafa Zafra cumple diez años, el reconocido chef sevillano, y bético de corazón, estrena restaurante en las alturas. Se llama Masia Tibidabo y es un espacio fantástico, con magníficas vistas y diseñado por el arquitecto Dani Freixes.

El chef Rafa Zafra posa con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la directora general de BMS, Marta Labata, el arquitecto Dani Freixes y la directora del Tibidabo, Rosa Rodríguez. / .

El proyecto es un ejemplo más de colaboración público-privada. En este caso, de la mano de BSM, entidad que dirige con solvencia Marta Labata y cuya presidenta es la teniente de alcalde Laia Bonet. Al acto asistieron el alcalde Jaume Collboni, Maria Eugènia Gay, que no se pierde una; el chef Albert Adrià; Silvia Alsina; Dani Sirera; Jordi Martí; o los periodistas Carles Cuní y, cómo no, Pere Mas, que también está en todas... El establecimiento abre los mediodías y tiene muy, muy buena pinta.