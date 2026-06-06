Feijóo, soplar y sorber... todo no puede ser

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios tras visitar unas viviendas de promoción oficial en Sevilla. A 26 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes a los soci / María José López - Europa Press

Cuentan que un director de periódico en un conflicto en la redacción gritó: “¿Pero qué proceso de jibarización mental te ha llevado a hacer eso?”. Y me acordé de aquello por la errática estrategia política de Alberto Núñez Feijóo.

Es difícil entender el empeño del líder del PP por buscar una moción de censura que es misión imposible. Salvo porque Vox se lo demanda cada día, resulta del todo incomprensible que Feijóo haya estado toda la semana suplicando apoyos.

Lo peor para el dirigente popular es la respuesta recibida. Junts per Catalunya, que en estas lides se la sabe todas, le ofreció ir a negociar con Carles Puigdemont a Waterloo, sabiendo que eso era inaceptable para el PP. El PNV, desde su lehendakari hasta el presidente del partido, le dicen cada día que no se cuente con ellos. Ya han pedido que no les pregunten más sobre el asunto.

Hay que recordar que Feijóo ha prometido derogar la ley de amnistía cuando llegue al Gobierno. Se opuso a los indultos porque “legitiman delitos”. Tiene una larga lista de descalificaciones contra los independentistas catalanes en estos tres años, más su oposición a usar las lenguas cooficiales en la UE.

Con el PNV la lista de agravios no es menor. Desde su beligerante oposición a la devolución a los nacionalistas vascos del palacete en París de este partido, hasta su oposición en el Senado a nuevas transferencias. La guinda para mejorar la relación la puso Isabel Díaz Ayuso, cuando en la Conferencia de Presidentes salió de la sala porque el lehendakari hizo su intervención en euskera.

Ahora ofrece a estos partidos una moción de censura instrumental para convocar elecciones y promete que el Gobierno, que tiene obligación de formar, no estará nadie de Vox. El exministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue más allá proponiendo que se presente a presidente una persona neutral con el único fin de llamar a las urnas. Un columnista, en modo irónico, publicó que la desesperación de Feijóo es tal que no descarta que le pida los votos a Sánchez.

A todo esto se une que Vox lleva en su programa derogar el Estado autonómico pero, sobre todo, PNV y Junts per Catalunya saben que su electorado no les perdonaría unir sus votos a la ultraderecha para un cambio de Gobierno.

Las mociones de censura serias para presentarlas lo primero que requieren es la convicción del candidato. La tuvo Felipe González ante el Gobierno de Adolfo Suárez sabiendo que la iba a perder, pero aquella moción tenía una carga de profundidad: un nuevo proyecto y presentarse ante los españoles. Lo hizo Pedro Sánchez en 2018 en una decisión suicida y en la que se jugaba su futuro. De haberla perdido, Sánchez hubiera acabado su carrera política (el PSOE estaba tercero en las encuestas y en el partido había una fuerte oposición a su liderazgo).

Pero a Feijóo no se le ve ni la convicción ni la decisión necesaria, solo dudas y ocurrencias. Hasta ha llegado a decir que presentar la moción de censura sin apoyos sería dar un balón de oxígeno a Sánchez, lo que no deja de ser una muestra de debilidad.

Para completar el círculo del error político de Feijóo este debate ha ocupado gran parte de la actualidad política esta semana dando aire a un Gobierno que está envuelto en una catarata de escándalos judiciales.

Tan crecido está el Ejecutivo y tan seguro de que no habrá moción, que ha anunciado que este mismo mes presentará Presupuestos, y está negociando algunas medidas menores, aparcadas desde hace meses, para dar la imagen de que aún gobierna. El objetivo inmediato es sacar la 'ley de lobis' con los votos del PNV y Junts. El partido catalán se resiste, pero desde el PSOE dicen que solo quedan flecos para el acuerdo. Los socialistas quieren aprobar esta ley por el “caso Zapatero” y por volver a contar con los votos de estos partidos.

Feijóo, desde que llegó, ha demostrado que lee muy mal el escenario político y ha tenido poca cintura. Su estrategia ha consistido en tirar la bomba atómica contra el Gobierno cada semana con poco éxito, pero aún se está a la espera de su propuesta política. Además, le lastra en su discurso y su actuación la dependencia de Vox. Sin ir más lejos, ha pactado esta semana el Gobierno de Castilla y León con la ultraderecha, y falta Andalucía. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Al líder del PP todo este tiempo le ha faltado ese dicho que se usa en el argot futbolístico: parar el balón y mirar el campo.