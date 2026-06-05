No hace falta ser creyente para entender la trascendencia de la visita del Papa. La Iglesia católica gobierna el Estado más pequeño del mundo, pero posee un monumental patrimonio moral. Y por mucho que lleve siglos dilapidándolo con sus vergonzosos casos de abusos sexuales, su discriminación de la mujer y sus incontables complicidades con regímenes execrables, la institución y su máximo representante mantienen una influencia colosal. Basta una palabra, un gesto o una insinuación bien o mal interpretada del Sumo Pontífice para desencadenar una tempestad política de consecuencias imprevisibles. De ahí que, incluso antes de que haya pisado territorio español, ya se hayan generado múltiples polémicas, desde la composición de su agenda hasta la lengua que escogerá para bendecir la Sagrada Família.

El Papa se convertirá en una suerte de espejo en el que se reflejarán nuestros complejos y nuestras inseguridades. Le pedimos, por ejemplo, que hable en catalán cuando en realidad ni siquiera nosotros hemos sabido defenderlo cómo y cuándo era necesario. A ver si resultará que León XIV tendrá que proteger la lengua que los partidos independentistas dejaban a la intemperie, mientras estaban más pendientes de las jornadas históricas que de atender las necesidades más elementales del país.

Lo que subyace tras estos terremotos previos a su llegada es, en realidad, una pregunta muy sencilla: ¿quién se quedará al Papa? Es decir, ¿quién logrará su bendición implícita? El viaje de Pedro Sánchez a Roma hace unos días buscaba precisamente una afinidad moral con quien, al igual que él, se ha enfrentado a Trump y a los nuevos oligarcas digitales. Lo que persigue la derecha madrileña con su espectacular despliegue en las calles de Madrid es apropiarse de la figura papal para poder, llegado el momento, esgrimirla contra el actual gobierno.

La izquierda intenta, desde el agnosticismo, esquivar el debate religioso y buscar complicidades ideológicas con la última encíclica, que, paradójicamente, suscribirían casi hasta la última palabra la mayoría de partidos comunistas europeos. La derecha, previsiblemente, aspirará a que el Santo Padre avale su ofensiva contra el Gobierno. Por eso, de todas las etapas del viaje, la visita al Congreso adquirirá una importancia política mayúscula: es el punto a partir del cual puede decantarse definitivamente la lectura del periplo. Según cómo perfile allí sus palabras, habrá quien se autoproclame ganador o perdedor, como en las grandes noches electorales. Si pronuncia la palabra "corrupción", puede ser una estocada para el PSOE; si, en cambio, se alinea con Sánchez en su lucha contra los tecnócratas, le proporcionará un notable espaldarazo.

Se puede estar a favor o en contra del Papa, de su simbología, de su institución o de su ideología. Lo que no cabe es ignorar la importancia capital que puede tener su visita a España. Queda claro que el Papa no vendrá a resolver nuestros problemas, pero puede que ayude a evidenciarlos.