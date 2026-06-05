Los maestros deben reflexionar

El profesorado catalán tiene que recapacitar después de que ayer retomara la huelga y las movilizaciones tras el rechazo al preacuerdo con el Govern con, ahora sí, los sindicatos mayoritarios (y sectoriales). A veces se puede tener razón y perderla en la manera de defenderla. El acuerdo, que se va a aplicar de todas maneras, está muy por encima de las condiciones pactadas en otros convenios del sector público. La conselleria d'Educació ha ido hasta el límite de lo posible sin que otros colectivos, de otros ámbitos de gobierno, estallaran por las concesiones a los maestros. Si los agravios eran enormes, los logros están a su altura. Y eso parecieron reconocer los sindicatos mayoritarios y sectoriales (Ustec y Professors de Secundària) unas semanas después de que los sindicatos de clase llegaran a un acuerdo con la conselleria. Pero sus representados les han pasado por encima. ¿Por qué? ¿Por qué ya no les representan?, como piensan algunos. ¿Porque les generaron unas expectativas que son imposibles de cumplir, incluso haciendo un esfuerzo presupuestario como el que se ha hecho? ¿Porque las organizaciones sindicales se han apropiado de un malestar que no es laboral sino profesional y que no hay plataforma reivindicativa que sea capaz de apaciguarlo? Esa reflexión debe ponerse encima de la mesa, especialmente por parte de los sindicatos sectoriales.

Pero, si Ustec y Professors de Secundària no garantizan una negociación efectiva, ¿qué se puede hacer? Los profesores deben reflexionar y poner su malestar y su reivindicación en contexto. No hay posibilidades materiales de mejorar las condiciones acordadas. Chocar con esa pared no sirve para nada más que para agudizar su desánimo. Además, en esta huelga y en estas protestas se han cruzado algunas líneas rojas que deberían invitar a enfriar los ánimos. Ha habido acciones que han tenido más similitud con las de los CDR en los peores momentos del ‘procés’ que con la protesta sindical y es el caso del llamamiento del próximo martes a “paralizar el país”. Y es motivo de sospecha que las huelgas más contundentes no se hayan producido antes, cuando los recortes fueron más severos. Los maestros tienen todo el derecho a mejorar sus condiciones laborales, pero no deben dejarse nunca utilizar por quienes persiguen otros objetivos que nada tienen que ver con este colectivo profesional.

No va a ser fácil salir de este atolladero. El Govern poco más tiene que ofrecer, pero no puede permitir que se ponga en riesgo el final de curso. Los sindicatos derrotados plantean una salida por la tangente con una huelga indefinida, tensando la cuerda para que sea insostenible para el bolsillo de los que no aceptan el acuerdo. Las aulas arden de calor. La oposición, y los socios de investidura, azuzan el conflicto para poner al Govern contra las cuerdas, que es como estarían ellos si gobernaran. Y marcharse de vacaciones sin resolver el tema no va a hacer otra cosa que enquistar el problema para que resurja en el otoño con mayor fuerza si cabe. Quizás es el momento de buscar una mediación, sea entre la conselleria y los sindicatos o entre estos y los maestros. Hay que intentarlo todo, pero nada es posible sin que los propios docentes paren el balón y piensen qué piden y qué pueden conseguir sin perder la razón que puedan tener.