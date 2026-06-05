León XIV: voz, conciencia y necesidad

León XIII fue el primer Papa filmado por una cámara. También una de las primeras personas en acción grabadas para la eternidad en una película.

En imágenes propias de cine mudo, se le ve acomodándose en un sillón al que se acerca algo encorvado apoyándose en un bastón. Ya sentado, imparte la bendición como quien dirige una orquesta. Se pasa la mano por la frente, como si necesitara apartar alguna perla de sudor, y recupera el movimiento cadencioso de santificar a quien le observa. Y quien lo hace es el objetivo -segunda imagen– hacia el que un ayudante le sugiere al Pontífice que dirija su mirada tras detenerse el coche de caballos en el que se desplaza.

1896. Hacía cinco años que Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci había orientado al mundo con la primera encíclica social de la Iglesia católica.

La 'Rerum Novarum' fue la respuesta del Vaticano a los desmanes provocados por la revolución industrial. La denuncia de la explotación, los abusos laborales y la desigualdad centraban un texto en el que se criticaba a la vez al capitalismo radical y al socialismo marxista, buscando un punto intermedio entre los dos extremos que tensaban peligrosamente a la sociedad. Se reclamaban salarios justos, descanso dominical, protección de la mujer trabajadora y el derecho a agruparse en sindicatos. Pero también el de la propiedad privada, cuya abolición predicaba el comunismo.

Ciento treinta años después, su descendiente al frente del catolicismo y heredero directo de la saga de los León le toma el relevo y advierte de que un mal uso de la IA puede provocar que la historia se repita agravada. Y con su primera carta pastoral bajo el brazo –'Magnifica Humanitas'- llega a España Robert Francis Prevost (Chicago, Estados Unidos, 14 de septiembre de 1955).

Al “despertar del prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos” que describía el predecesor de León XIV, este contrapone “el cansancio de vivir: la realidad nos parece demasiado compleja, pesada, difícil de afrontar”. Tiempos distintos, sí, pero con un riesgo mayor a un futuro peligrosamente despiadado contemplado con pasividad ante tanta impotencia. Y “nos apagamos, nos adormecemos, con la ilusión de que al despertarnos las cosas sean diferentes”, como describió poco tiempo después de ocupar la silla de Pedro.

Era cuando la inquietud por su parca exposición hacía dudar a los impacientes del acierto de su elección. Cuando todavía no se había enfrentado a su compatriota Donald Trump. Cuando la ultraderecha de su país estaba en modo pausa antes de plantarle cara haciéndole responsable de la disolución del Sodalicio peruano, al que tanto dinero desviaba. Cuando Santiago Abascal no le había acusado “de hacer negocio con la inmigración ilegal”. Cuando la izquierda española no le había convertido en el abrigo moral que paliaba el frío extremo del invierno de su descontento. No es extraño pues, que desde Moncloa y Ferraz hayan gritado: ¡Paren máquinas que llega el Papa!, a la espera de que la primera visita de León XIV difumine, aunque sea por un rato, una primavera demasiado calurosa para sus desventuras.

España se viste de gala con un despliegue propio de un país confesional. Y Pedro Sánchez, primer presidente en prometer su cargo sin Biblia ni crucifijo, vuelve a hacer de la necesidad virtud, esperando que Prevost le ayude a apartar de él tanto cáliz amargo.