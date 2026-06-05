Junqueras, Rufián y la vía catalana

A medida que crece la presión sobre Sánchez para que convoque elecciones antes de tiempo y Junts y PNV flirtean con actuaciones que las precipite, se intensifican los movimientos en el amplio espectro de las izquierdas, catalanas y españolas, sobre cómo evitar el desastre de ver instalados a Feijóo y Abascal en La Moncloa. Y, probablemente, no para cuatro años solo.

En este escenario, de manera sorprendente, una persona y unas siglas son centrales y cruciales. Efectivamente, Gabriel Rufián y ERC están en todas las conversaciones de los círculos de opinión, ejecutivas y militancia de todas las izquierdas. Nunca un militante independentista había sido codiciado por la izquierda española como es el caso del portavoz republicano en el Congreso, la voz del cual ha cuajado en amplios sectores de las generaciones más jóvenes de las sociedades catalana y española. De aquí que haya sido un tráfico natural el hecho que se convirtiera en el mascarón de proa de una alternativa funcional para un frente amplio electoral que revirtiera suficientemente la desafección como para vallar el paso a PP y Vox.

Actualmente, todo apunta a que no se dan las condiciones para que sea posible una única candidatura. Por múltiples razones: desde la negativa de BNG y Bildu (porque, de hecho, ya son fuerzas políticas que actúan como un frente amplio en sus territorios) a las diferencias de criterio entre Junqueras y Rufián, condenados a entenderse, porque ni el uno ni el otro se explican sin ERC ni ERC podría explicarse en el presente y en el futuro inmediato sin los dos. Y, sobre todo, porque es la voluntad de los afiliados, que todavía no han digerido del todo las irresponsables desavenencias presentes en la anterior dirección.

Claro, también hay otras variables a tener en cuenta a la hora de explicar por qué no es posible. Por un lado, la resistencia de Comuns a asumir que no tienen por qué formar parte de una candidatura de ámbito ineludiblemente estatal, de igual manera que Sumar-IU tendría que aceptar que en Catalunya ya están a través de los liderados por la exalcaldesa de Barcelona.

En conclusión, la dificultad de cuadrar tantas identidades y miradas distintas no tendría que provocar desinterés y abandono de la empresa. Las clases populares y las naciones del Estado se juegan demasiado. Renunciar, por el contrario, es deslegitimarse por años y años con efectos dramáticos, porque cuando la ciudadanía se sienta castigada en un futuro por la gobernanza de la ultraderecha, el clamor de las izquierdas habrá perdido toda credibilidad, al no haber hecho lo que estaba en su mano en 2027 para triunfar.

Debe concretarse un Front d'Esquerres de Catalunya encabezado por Rufián que, sin renunciar a las siglas de los partidos, agrupe en una sola candidatura a las izquierdas catalanas situadas a la izquierda del PSC

De aquí que aparezca como solución la llamada vía catalana. Una alternativa que dependerá de la convicción y el compromiso de Rufián y de Junqueras, de Colau y de Pisarello, de los líderes de la CUP, que solo se la plantean desde el anonimato, de la clarividencia de Comunistes y de la recepción de los movimientos sociales. Concretar, en definitiva, un Front d'Esquerres de Catalunya encabezado por Rufián que, sin renunciar a las siglas de los partidos, agrupe en una sola candidatura a todas las izquierdas catalanas situadas a la izquierda del PSC.

Una candidatura hecha para la victoria que, seguramente, actuaría de espejo para que (con independencia de Euskadi y Galicia y, posiblemente, País Valenciano e Islas) se constituyera un Frente de Izquierdas español (Sumar, IU, Podemos, Adelante Andalucía, Chunta...) como herramienta de unidad adecuada para que el electorado de izquierdas creyera en la victoria.

Todo ello, desde el convencimiento de que ningún miembro del Front d'Esquerres de Catalunya, y menos todavía, ningún republicano independentista, no valorara la extraordinaria relevancia de que Gabriel Rufián pudiera colaborar en la campaña del Frente de Izquierdas en nombre del Front d'Esquerres de Catalunya. ¡Qué orgullo poder 'mitinear' en Madrid o a Sevilla reclamando el ejercicio del derecho a la autodeterminación! O verlo debatir con Feijóo y Sánchez en los debates televisivos sobre vivienda, políticas fiscales, sociales y la construcción de alternativas republicanas.

Desde el convencimiento que, entrados en la etapa catalana del 'posprocés', ante la necesidad de construir una solución desde el liderazgo de las izquierdas catalanas que nos permita favorecer la cohesión social en pro del derecho a decidir, no hay excusas para iniciar este camino. Sobre todo, en tiempo de urgencias y amenazas.

Si las direcciones de los partidos catalanes abordan el debate, abandonando zonas de confort y rencores pasados, el Front d'Esquerres de Catalunya será un hecho y las izquierdas españolas nos imitarán.

¡En beneficio de todos!