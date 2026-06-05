'Importar pobreza masiva'

He vivido siempre recordando mi niñez, que fue la de un pobre como lo eran todos los chicos del barrio. Supe que era pobre, en realidad, porque un día de lluvia, cuando iba a la escuela, un joven alemán que vivía cerca de mi casa estimó pertinente acelerar su Volkswagen. Jamás olvido aquel diluvio triste del chico que vuelve a casa para secar los vestigios de su ropa.

Luego hubo otras humillaciones, las que sufrían los otros, las que sufrían las familias que vivíamos en el barranco, las humillaciones que fueron viniendo a medida que sabíamos que había pobres y había ricos, y entre los ricos, por ejemplo, estaba el alcalde de mi pueblo.

Este hombre, un alférez provisional, me dio una lección para el futuro, cuando yo empecé a saber qué iba a seguir siendo la vida. Yo tenía once años y acudía al ayuntamiento para pedir ayuda y seguir en el bachillerato. No pude hablar con el alcalde. Lo vi entrar a su despacho, vestido con el traje de su rango militar. Le dijo al ujier, que sabía de mí, de mi barrio, de la vida que llevábamos y, por tanto, de la naturaleza de nuestros males. El alcalde le preguntó qué hacía yo allí, qué esperaba.

El ujier le explicó a su superior la pura verdad: el chico estaba allí tratando de pedir una beca para seguir estudiando. Escuché aquella explicación y también oí nítidamente lo que el alférez que era alcalde voceó, para que yo mismo supiera cuál iba a ser mi destino inmediato. Dijo aquel hombre: “Dígale a ese chico que el alcalde no recibe a pordioseros”.

Imposible olvidarlo, pero saludable contarlo porque a lo largo de la vida, después de haber hecho el bachillerato y de pasar por otras zonas escolares, tuve ocasión de darme cuenta de que una de las normas que entonces cumplían los ricos (o los que parecían ricos) era la de humillar, poner en su sitio, a los que no nos diéramos cuenta de cuáles eran nuestros lugares en el mundo.

En el último curso de bachillerato tuve la beca que el alcalde no me dio, y alcancé la suerte de que el Cabildo de Tenerife me abriera luego la puerta de los becarios, con la que accedí a la Universidad de La Laguna. Los años me llevaron luego por muchos avatares inolvidables, entre los que hubo de todo, pero jamás he olvidado esos acontecimientos que en su tiempo distinguían a los que se burlaban del pobre.

Ahora podrían ser otros tiempos, y lo son, la verdad, aunque de pronto ha entrado por la puerta de la desgracia la destrucción del respeto por el que busca el sustento o la escuela o la ropa o todo aquello que hace digna la espera o la justicia. En este momento hay en España, por ejemplo, y es ejemplo duro y cruel y despiadado, una tendencia terrible a destruir las esperanzas de los que no tienen otro remedio que venir de sus países pobres a buscar entre nosotros el futuro que merezcan.

Estos días en que viene el Papa a vernos (a Madrid, a Barcelona, a Canarias) se ha desatado una insólita oportunidad: la de escuchar desde la paz episcopal a la naturaleza misma de la esperanza. Los pobres, los que vienen a España de lugares remotos o más pobres, pueden tener la oportunidad de escuchar a un hombre bueno (lo es, lo parece) que desde su lugar en el mundo puede aliviar a los que requieren un mejor futuro.

Así debe ser, y así hemos vivido los que fuimos los pobres de aquella era horrible que fue la maldad de la dictadura. Así viven los que ahora vienen a España, entre otros lugares, para ser alguna vez ciudadanos redimidos del tiempo en el que su esperanza era viajar a mundos como este.

Y, lo que son las cosas, en Madrid, donde vive la mayor riqueza de este país, al menos la más exhibida, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, le ha dicho a quien la quiera escuchar esta despiadada respuesta a su esperanza. “Es como importar pobreza masiva”.

Pobreza masiva. Este es el coloquio con el que esta mujer recibe al Papa. Lo escuché decir hace muchos años. Sonaba igual que lo que Ayuso dice ahora y lo que dijo el alcalde: “El alcalde no recibe a pordioseros”.