El catalán, lengua divina

Si una cosa nos gusta, a los catalanes, es el quejarnos y el llorar. Sentirnos víctimas y oprimidos es nuestra única razón de ser, y cómo últimamente se nos estaban terminando los motivos, ha tenido que venir el Papa a ayudarnos, que en coadyuvar consiste el espíritu cristiano que encarna. Con el Barça encadenando ligas, con Iceta enchufado de embajador en la Unesco parisina, con la Sagrada Família alzándose a todo trapo, con el día de Sant Jordi soleado, con un montón de banderas azules en las playas -de pago, pero azules-, con Sopa de Cabra mudos y con 'El Foraster' triunfando en TV3, no había manera de hacernos las víctimas, todo iba sobre ruedas y eso no hay catalán que lo aguante. Hasta que León XIV, hay que ver cómo cuida al rebaño a pesar de su nombre, acudió en nuestro auxilio anunciando que su misa y bendición en la Sagrada Família, así como el rezo en la catedral, serían en castellano. ¡Por fin! De entre todos los pretextos que los catalanes tenemos para lamentarnos, uno de los favoritos -y eso que la lista es interminable- es precisamente el de la lengua. No hay duda de que el obispo de Roma sabe lo que se hace, conoce la manera de contentar a sus fieles allá donde va. Demos gracias al Señor y a su máximo representante en la Tierra por este regalo divino, que los catalanes ya temíamos pasar otra semana sin nada por lo que refunfuñar. Incluso el Vivales ha podido salir de su olvido por unos momentos, cuando ya nadie recordaba que sigue en Waterloo de vacaciones perennes, y ha hecho un llamamiento a silbar la intervención papal y a ondear 'estelades', como en los buenos tiempos. Lo del Papa es auténtica misericordia cristiana, ha dado voz hasta a los más miserables, como hacía Jesús con las putas y los ladrones.

A los creyentes, en general, les da igual en qué idioma les digan misa, tiempo atrás se decía en latín y no faltaba una sola señora del pueblo, aunque no supieran leer ni en su propia lengua. Salvo que sean creyentes catalanes. A esos, o se les dice misa en catalán o apostatan, menudos son, aunque da la impresión que los que más han clamado al cielo por la “marginación” del catalán no están muy católicos que digamos. Un catalán prefiere ir al infierno por toda la eternidad antes que oír misa, confesarse o recibir la extremaunción en otra lengua, lo primero es lo primero, antes el catalán que sentarse a la diestra de Dios Padre.

-'Ego te absolvo'- le dice el cura al moribundo mientras le esparce agua bendita con el hisopo.

-O m’ho dius en català o ja te la pots fotre al cul, l’absolució- responde este con su último aliento.

Algún evangelio apócrifo debe haber en el que Judas es catalán, lo cual a ojos de algunos explicaría que vendiera a su Maestro por unas cuantas monedas. En realidad, no lo hizo por dinero -aunque algo tuvo que ver la recompensa, no vamos a engañarnos-, el motivo principal fue que en la última cena Jesús ofreciera a los discípulos vino en lugar de ratafia, que el pan no estuviera untado con tomate y, sobre todo, que se les dirigiera en arameo y no en catalán. Si más tarde Judas se ahorcó no fue por arrepentimiento, puesto que un hijo de Dios que no habla catalán merece ser crucificado, sino porque se dio cuenta de que esas pocas monedas no le daban para huir de noche hasta el norte de la Galia, lo que hoy se conoce por Bélgica, como correspondía a un auténtico líder catalán. En algunos grabados antiguos, Judas lleva un lacito amarillo cosido a sus ropajes.

Sin duda, el Papa tiene acceso a ese evangelio apócrifo y conoce perfectamente la necesidad que tenemos los catalanes de llorar por la lengua, ya desde los albores de la cristiandad. En aquel tiempo, el Señor instó a los hombres de buena voluntad a dar de beber al sediento y de comer al hambriento, y ya que los catalanes tenemos siempre hambre y sed de opresión, de que íbamos a quejarnos si no, hace santamente el Papa de ofrecernos carnaza.

Hasta ahora debíamos conformarnos con insultar al camarero y a la cajera que nos atendían en castellano o, como mucho, denigrar a Rosalía por triunfar sin usar el catalán, que no está mal como opresión, pero un Papa es otro nivel. Ser oprimidos por el vicario de Dios equivale casi a ser oprimidos por el mismo Dios, que es la máxima aspiración de un pueblo tan victimista. Amén.