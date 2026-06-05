La casita de Bad Bunny

Mucho se está hablando en redes sociales de Bad Bunny, el cantante de reguetón mundialmente famoso que abarrota estadios con miles de fans que acuden con fervor a sus conciertos.

El portorriqueño reventó en popularidad a partir de su participación en la Superbowl en Santa Clara, California. Su impactante actuación le valió un aún mayor reconocimiento entre la comunidad latina, que le venera casi como a un líder espiritual. Sin embargo, y a pesar del indiscutible éxito de sus conciertos, Bad Bunny está siendo el protagonista de una polémica centrada en un espacio singular de sus conciertos llamado “la casita”. Ese es un lugar destacado dentro del recinto que viene a representar una de esas casas humildes caribeñas que conecta con la vida sencilla, la de los vecinos, la de la vida simple que tanto reivindica el cantante en sus temas; temas que hablan casi siempre del orgullo de ser caribeño, de cuestiones sociales como el rechazo a la masculinidad tradicional, la crítica a la desigualdad social, en fin, un listado de reivindicaciones propias de un activista como supuestamente es él.

Sin embargo, esa 'casita' ha generado una fuerte controversia, porque por lo que se ha podido ver, en ella estaban invitados únicamente gente relevante, futbolistas, 'influencers', modelos de medio pelo y sobre todo mujeres reclutadas entre el público, elegidas por la organización que durante el concierto representan el papel de figuración que menea el cuerpo a ritmo del reguetón. He visto imágenes y la verdad es que en el contexto de las redes es bastante ridículo ver a esas chicas, cuyo patrón obedece al de la típica con 'short' apretado y top mínimo, que hace lo imposible por ganarse la atención del cantante en el momento en el que este se acerca a cantar en la susodicha 'casita'.

Tanto contoneo, tanto paripé, tanta imagen contraria al feminismo imperante hoy en día pone la piel de gallina y sorprende viniendo de un activista social.

No es de extrañar, pues, que se critique el exultante machismo y que él haya rectificado a partir de ahora. “Se vienen los cambios” ha dicho, así que a partir de ahora la selección de candidatos a la 'casita' será menos heteronormativa y habrá gente de la talla treinta y ocho para arriba.