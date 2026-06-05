Albania, obstáculos hacia la UE

Albania ha logrado abrir la fase final de las negociaciones de su adhesión a la Unión Europea (UE) en la Conferencia Intergubernamental del pasado 26 de mayo, siguiendo los pasos de Montenegro. Ambos países son los candidatos a la adhesión que más han avanzado en la negociación. Pero Albania aún arrastra graves deficiencias, como muestran los recurrentes escándalos de corrupción, el poder del crimen organizado, las sesiones caóticas en el Parlamento, la oscura financiación de los partidos políticos y la intimidación a los periodistas.

El primer ministro albanés, Edi Rama, aspira a integrar al país en la UE en 2030, gracias al apoyo de la Comisión Europea, aunque existen muchas reservas entre los Veintisiete. Rama, en el poder desde 2013, ha logrado sobrevivir a sucesivos escándalos, como la dimisión de sus ministros del Interior Saimir Tahiri (2017) y Fatmir Xhafaj (2018) acusados de proteger a narcotraficantes, las grabaciones sobre compra de votos por grupos criminales reveladas por la prensa alemana (2019) y el cese de la viceprimera ministra Belinda Balluku el pasado 26 de febrero, acusada de corrupción en la adjudicación de contratos de infraestructuras.

Rama se enfrenta desde esta semana a masivas protestas bajo el eslogan 'Albania no se vende' contra la aprobación sin transparencia de la construcción de grandes complejos turísticos promovidos por la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (su hija Ivanka y su esposo Jared Kushner), en una zona protegida de la costa en el área de Zvërnec y la isla de Sazan con una inversión prevista de 3.400 millones de euros.

Cambios legislativos bajo lupa

Rama afirmó desafiante el 2 de junio: "No hay ninguna posibilidad de que esa inversión se paralice mientras yo esté aquí". Pero la agencia especial contra la corrupción y el crimen organizado de Albania (SPAK) ya investiga los cambios legislativos adoptados para facilitar ese proyecto y ha ordenado congelar los fondos bancarios del grupo que adquirió los terrenos, una firma vinculada a los empresarios Mutaz y Ramez Al-Khayyat de Qatar, según el Orgnized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Pese al avance logrado en la Conferencia de Adhesión, los ministros de los Veintisiete detallaron en mayo al Gobierno albanés una larga lista de tareas previas para poder cerrar los principales capítulos del Tratado de Adhesión. La UE reclama a Rada la reforma de la legislación electoral para que los comicios sean más limpios y acabar con la redes de clientelismo, así como dotar al Parlamento de un papel efectivo de control del Gobierno, poner fin al acoso a los periodistas y proteger la libertad de expresión. La intimidación y los ataques contra los periodistas por parte de políticos y grupos criminales se han normalizado en Albania, detalla el Balkan Investigative Reporting Network. La Federación Europea de Periodistas (EFJ) documentó al menos 35 ataques a la libertad de prensa en un país con sólo 2,7 millones de habitantes.

El largo documento de la UE dedica especial atención a la corrupción y al poder de los grupos criminales en Albania. Los Veintisiete destacan que la "corrupción prevalece en la mayoría de las áreas de la vida pública y empresarial, incluyendo todas las ramas del gobierno central y local y en las instituciones" y critican las negativas del Parlamento albanés a levantar la inmunidad a los investigados por corrupción. Albania suspende en el índice mundial de Transparency International con una puntuación de 39 sobre 100 en 2025, empeorando desde 2024.

Ante el crimen organizado, la UE destaca que "la policía sigue muy vulnerable a la corrupción" y urge reforzar la investigación de los grupos criminales y las redes de blanqueo, tanto en el narcotráfico como en el tráfico de niños y mujeres para la explotación sexual. Los Veintisiete también subrayan las graves deficiencias del sistema judicial, la influencia indebida de los políticos y la inacción ante las conductas delictivas de jueces y fiscales.

Los principales grupos narcotraficantes albaneses (Bajri, Habilaj y Shkoder) controlan regiones enteras del país, están estrechamente vinculados con la clase política, financian sus campañas, compran votos y amenazan a jueces y fiscales, según los informes de Europol, Human Rights Experts y Global Initiative against Trasnational Crime. Albania es uno de los mayores productores de cannabis de Europa y es un distribuidor clave de la cocaína por Europa, con un negocio anual de más de 4.500 millones, según Europol.