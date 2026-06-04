Contra el verbo hacer

La voz interior con la que los seres humanos nos hablamos a nosotros mismos para dirimir qué hacemos ante determinados dilemas, se limita por lo general a dos pronunciamientos: o susurrarte «Hazlo» o advertirte «No lo hagas». Lo demás que uno pueda decirse a sí mismo son menudencias que no tienen que ver con la acción. Esto viene a que me llamó una amiga hace dos semanas para contarme que estaba comprando unos marcos, y que en la superficie comercial a la que había acudido había una máquina de helados que eran sus favoritos. Al final, se convenció para no comerse uno. «¿Por qué no pude hacerlo? ¿Qué me lo impidió? Eran las doce y media de la mañana, y simplemente pensé que antes de almorzar, no. Ese día había lentejas, cómo iba a comer un helado. Me quitaría el hambre», me contó que pensó, decepcionada porque no ser capaz de arrebatarse y zamparse su helado a lo que su cabeza consideraba deshoras.

El helado representaba un minúsculo ejemplo. Mencionó a continuación que también se sentía muy culpable ante la idea de sentarse a ver la televisión por las mañanas. «Supermegaprohibido», le decía la voz interior ante el acto de imaginárselo. Nunca de un modo expreso le habían impedido tal cosa sus padres de pequeña. «Pero yo me digo que por la mañana hay que trabajar, ser productiva, atender a muchísimas otras cosas más urgentes». Y ya lo más extraño: «No puedo pararme a tomar un café a media mañana yo sola. Imposible. Par mí resulta inconcebible porque siempre tengo cosas que hacer. ¿Por qué no puedo ser como tú, y hacer cosas que no corresponden?». Me eché a reír, sin sumirme demasiado en sentimientos de culpa.

Tuve que añadir algo. Yo acababa de llegar a casa después de salir a correr quince kilómetros, y entre lúcido y casi muerto sentencié que sus conflictos remitían a una de esas cuestiones que dividen a la humanidad en dos grandes grupos. Dicho esto al margen de que haya siempre millones de «dos grandes grupos» en los que dividirnos para explicar que las cosas sucedan de determinada forma. Están aquellos que tienen algo que hacer y lo hacen, sometiéndose a una gran disciplina mental para no apartarse del camino, y por ejemplo no tomar un helado o ver una película mientras no resuelvan eso que han de hacer. Ahí, obviamente, caía mi amiga. «Y después estamos –me pasé a la primera persona del plural– los que también tenemos cosas que hacer, y las dejamos para otro momento, porque por el medio surgen otras más tentadoras».

El verbo «hacer» posee una naturaleza avasalladora, que tiende ligeramente al autoritarismo. Es fácil someterse a su empuje y a la idea de que las cosas se hacen porque al parecer hay que hacerlas. Pero si un día pruebas, y constatas que no descarrila la realidad, simplemente los deberes se reajustan en el tiempo porque de camino a un recado te has parado a tomar café en una terraza o a comer un perrito caliente antes de la hora del almuerzo, empiezas a tomarle el gusto, y enseguida el tranquillo, a no hacer aún las cosas que tienes que hacer.