Trump, sujeto a la trampa de Netanyahu

La sucesión de anuncios de Donald Trump de un acuerdo inmediato entre Irán y Estados Unidos para abrir el estrecho de Ormuz y seguir negociando luego todos los apartados pendientes de resolución -el destino del uranio enriquecido por los ayatolás, el levantamiento de sanciones a Irán, el final de la guerra particular de Binyamin Netanyahu en el Líbano, etcétera, etcétera- ha alimentado la incertidumbre, mantiene el precio del petróleo muy cerca de los 100 dólares/barril y otorga en la práctica la iniciativa a los ayatolás, que han encontrado con el bloqueo de la exportación de energía la mayor de las armas disuasorias. Enturbian el horizonte temores de recesión global cuando no de estanflación, los estadounidenses pagan la gasolina muy por encima de los cuatro dólares el galón, cada día resulta más adecuada la distancia moral y material de Europa con la guerra y se adueña la ansiedad en una parte creciente del Partido Republicano a cinco meses de las elecciones de mitad de mandato.

El último acto de este desquiciamiento ha sido la significativa rebelión de cuatro congresistas republicanos en la Cámara de Representantes que votaron con los demócratas y contribuyeron a que se aprobara una resolución -de valor simbólico, pero políticamente elocuente- que insta a retirar el despliegue militar del teatro de operaciones so pretexto de que el presidente se excedió en sus atribuciones para desencadenar la guerra. La resolución debería ser aprobada por el Senado para poner a Trump en un aprieto, pero el hecho de que en noviembre se renueve por completo la Cámara de Representantes no hace más que certificar la ansiedad de unos parlamentarios conscientes de que la Casa Blanca somete poco menos que al juego de la ruleta rusa la conservación de la pequeñísima mayoría de que ahora disponen.

Se halla Trump sujeto a la trampa que le tendió Netanyahu para comprometerlo en la batalla de Irán, le urge dar con una puerta de salida para que su índice de aceptación no siga cayendo de forma inexorable, pero carece de la sutileza para, en una carambola a tres bandas, contener el belicismo del primer ministro de Israel, abrir el estrecho de Ormuz con el acuerdo de Irán y presentar el desenlace como su victoria en una guerra que de momento va perdiendo por más anuncios del apocalipsis que prodigue si el régimen iraní no cede. Creyó el entorno de Trump que la vesania de los clérigos y los miles de muertos en la calle provocarían en los iranís una adhesión inmediata a la intervención, una suerte de levantamiento popular. Tal creencia no hizo más que certificar el desconocimiento estadounidense de la solidez estructural de los herederos del ayatolá Jomeini y de su capacidad de resistencia.

El laberinto por el que transita Trump desde el 28 de febrero no guarda grandes secretos. Si Netanyahu no detiene los bombardeos en el Líbano, Irán hará oídos sordos a cualquier propuesta -la supervivencia de Hizbilá, en juego- para normalizar la exportación de energía. Si el gas y el petróleo siguen sin fluir y los aliados de Estados Unidos en el Golfo siguen siendo objeto del castigo iraní, saldrá dañada la sintonía de las petromonarquías con Washington. Si el presidente no cambia el lenguaje tabernario -“estás jodidamente loco”- por la presión decidida sobre el Gobierno israelí, el empantanamiento se prolongará sine die con grave erosión de la estabilidad regional (mundial a efectos económicos). Nada es posible sin que antes cambien ingredientes esenciales en el desarrollo de los acontecimientos; poner freno al desastre solo es así viable.

Un experimentado exasesor del Partido Demócrata sostiene que la única forma que tiene Trump de moderar la derrota en las urnas en noviembre es mediante acuerdo en el Golfo anterior a septiembre. Si la guerra y sus consecuencias para los consumidores se mantienen dentro de los parámetros de ahora, el conflicto en el campo republicano será inevitable y estará servida la pérdida de la mayoría republicana en por lo menos una de las dos cámaras del Congreso. Confía mucho el entorno del presidente en el control del escrutinio y certificación final del recuento de votos en los estados donde el dúo Partido Republicano-MAGA es mayoritario, pero la fractura en el conglomerado trumpista que hizo posible la victoria de 2024 está ahí para poner en duda todas las previsiones electorales hechas en otoño. Por no hablar del probado factor movilizador de Trump entre los votantes demócratas -elecciones locales y estatales de 2025- en cuanto se desboca su discurso agresivo y faltón.

Para los cálculos de futuro de Donald Trump debe resultar inquietante comprobar que cuatro congresistas republicanos, consignados por The New York Times como integrantes de diferentes facciones ideológicas, se unen a los demócratas para limitar el poder del presidente para declarar la guerra unilateralmente. Al mismo tiempo, debe ser perturbador para la Casa Blanca que Israel fije las reglas del juego en Oriente Próximo, sin contar con el beneplácito de Estados, mediante la guerra del Líbano y su pretensión de acabar con Hizbulá sea cual sea el precio de la operación. El acuerdo alcanzado por el Gobierno de Israel con el de Beirut tiene un valor que tiende a cero porque el Partido de Dios no ha participado en su negociación y concreción, como si cuanto sucede en el Líbano no obedeciese a la lógica de los islamistas, asimismo perturbadora.

Reúne la gestión de la guerra estancada de Irán todos los ingredientes de imprevisibilidad, improvisación y falta de realismo que caracterizan a Trump. Un marco de referencia en el que cabe incluso la creencia del multimillonario de que los últimos ataques de Irán a varios emiratos del Golfo y de Estados Unidos a la isla de Qeshm no presuponen la ruptura de las negociaciones, como si tal situación no fuese más que un accidente de trabajo cuyas heridas se pueden restañar en horas veinticuatro. Son los iranís víctimas de un régimen represivo hasta el paroxismo, pero hace mucho tiempo que la restauración de los derechos humanos dejó de ser la razón última de cuanto sucede en Oriente Próximo si es que alguna vez lo fue. Se impone, en cambio, la realidad de que Israel no renunciará a su proyecto expansivo e Irán, a su papel de potencia regional, con China contemplando a distancia el desastre para sacar partido de él. En tal avispero se metió Trump y no da con la fórmula para salir ileso en noviembre.