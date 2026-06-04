El valor del periodismo de cerca

Querido lector: Permítame que esta vez le escriba en primera persona. Es el primer Corto y al Pie que publico desde que asumí la dirección de EL PERIÓDICO el pasado lunes. Quiero aprovecharlo para explicarle cómo imagino el presente y el futuro de este diario cuando se acerca a su cincuenta aniversario. Le hablaré del periodismo en el que creemos y lo haré con una sola palabra. Cerca. Esta explica mejor el proyecto que cualquier plan de actuación.

No es casualidad que este nombre sea el de una de nuestras últimas apuestas digitales, un espacio que permite a cada lector decidir de qué municipios quiere estar informado. Porque la proximidad no es la misma para todos. Cada uno de ustedes tiene su propio mapa sentimental, su ciudad, su comunidad o su barrio.

Cerca, sin embargo, es mucho más que una funcionalidad. Es una forma de entender el periodismo. Vivimos en una época extraordinaria. Podemos saber en segundos qué ocurre al otro lado del planeta. Y debemos seguir explicándolo. Porque el mundo importa. Pero también sabemos que muchas de las decisiones que más influyen en nuestra vida suceden más cerca, en el ayuntamiento, en la escuela, en el hospital, en el transporte que utilizamos cada mañana y en la vivienda que buscamos sin encontrar.

Por eso seguimos apostando por el periodismo de proximidad, que escucha antes de hablar, que conoce el territorio que explica, que entiende los problemas de las personas y que sabe también que las grandes historias casi siempre empiezan en lugares muy concretos.

EL PERIÓDICO nació así y así seguirá. Cerca de la información local y metropolitana. Cerca de la economía que transforma nuestras vidas. De la política que condiciona el día a día. De la cultura que nos explica. De los grandes acontecimientos internacionales. Con los ojos abiertos al mundo, pero con los pies en la calle. Practicando el periodismo en el lugar de los hechos. Eso es lo que queremos hacer y el compromiso que renovamos cada día con usted.