Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro SánchezCupra RavalJonathan AndicPrimavera SoundProfesoresCatalunyaComida preparadaBackroomsLibros romance
instagramlinkedin
Opinión | CORTO Y AL PIE
Gemma Martínez

Gemma Martínez

Directora de EL PERIÓDICO

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El valor del periodismo de cerca

Ambiente en la jornada inaugural del Primavera Sound.

Ambiente en la jornada inaugural del Primavera Sound. / Jordi Otix

Querido lector: Permítame que esta vez le escriba en primera persona. Es el primer Corto y al Pie que publico desde que asumí la dirección de EL PERIÓDICO el pasado lunes. Quiero aprovecharlo para explicarle cómo imagino el presente y el futuro de este diario cuando se acerca a su cincuenta aniversario. Le hablaré del periodismo en el que creemos y lo haré con una sola palabra. Cerca. Esta explica mejor el proyecto que cualquier plan de actuación. 

No es casualidad que este nombre sea el de una de nuestras últimas apuestas digitales, un espacio que permite a cada lector decidir de qué municipios quiere estar informado. Porque la proximidad no es la misma para todos. Cada uno de ustedes tiene su propio mapa sentimental, su ciudad, su comunidad o su barrio. 

Cerca, sin embargo, es mucho más que una funcionalidad. Es una forma de entender el periodismo. Vivimos en una época extraordinaria. Podemos saber en segundos qué ocurre al otro lado del planeta. Y debemos seguir explicándolo. Porque el mundo importa. Pero también sabemos que muchas de las decisiones que más influyen en nuestra vida suceden más cerca, en el ayuntamiento, en la escuela, en el hospital, en el transporte que utilizamos cada mañana y en la vivienda que buscamos sin encontrar. 

Por eso seguimos apostando por el periodismo de proximidad, que escucha antes de hablar, que conoce el territorio que explica, que entiende los problemas de las personas y que sabe también que las grandes historias casi siempre empiezan en lugares muy concretos. 

Noticias relacionadas y más

EL PERIÓDICO nació así y así seguirá. Cerca de la información local y metropolitana. Cerca de la economía que transforma nuestras vidas. De la política que condiciona el día a día. De la cultura que nos explica. De los grandes acontecimientos internacionales. Con los ojos abiertos al mundo, pero con los pies en la calle. Practicando el periodismo en el lugar de los hechos. Eso es lo que queremos hacer y el compromiso que renovamos cada día con usted.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hacienda advirtió a la jueza en febrero del escaso patrimonio del presunto testaferro de Zapatero frente al alto número de empresas que controla
  2. Asuntos Internos señala a un capitán de la Guardia Civil experto en criptoactivos por blanquear para 'Nene', el socio de Rubiales investigado
  3. Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
  4. Álvaro, ingeniero de software español que trabaja en Estados Unidos: 'Gano 9.160 euros al mes que después de impuestos se quedan en 7.520 euros
  5. España y Alemania lideran la oposición al plan europeo de prohibir los equipos de la china Huawei
  6. El Gobierno recomienda a las empresas de Barcelona y Madrid dar teletrabajo durante la visita del Papa
  7. Ainhoa, la niña de Montcada que vive con leucemia en el Hospital Vall d'Hebron: 'Rezo para salir pronto y abrazar a mi 'yaya'
  8. Catalunya activa los avisos frente a inundaciones tras la previsión de lluvias torrenciales de este martes en la provincia de Girona

Direxis (Nitbus) quiere comprar por 15 millones a la empresa que ganó el mayor contrato de ambulancias de Catalunya

Direxis (Nitbus) quiere comprar por 15 millones a la empresa que ganó el mayor contrato de ambulancias de Catalunya

El valor del periodismo de cerca

El valor del periodismo de cerca

Moncloa y el PSOE ven "literatura de la UCO" y culpan a Cerdán y Díez: "Nunca provocaron ninguna actuación del Gobierno"

Moncloa y el PSOE ven "literatura de la UCO" y culpan a Cerdán y Díez: "Nunca provocaron ninguna actuación del Gobierno"

La UCO encuentra mensajes de Leire Díez en los que alardea de poder alcanzar pactos con la Fiscalía

La UCO encuentra mensajes de Leire Díez en los que alardea de poder alcanzar pactos con la Fiscalía

"Saldremos mejores"

"Saldremos mejores"

La empresa de las hijas de Zapatero ingresó 74.000 euros de la tecnológica china Huawei

La empresa de las hijas de Zapatero ingresó 74.000 euros de la tecnológica china Huawei

El PP se reivindica como alternativa a la “mafia” del PSOE tras las nuevas revelaciones sobre la trama Leire

El PP se reivindica como alternativa a la “mafia” del PSOE tras las nuevas revelaciones sobre la trama Leire

10 películas de estreno en 'streaming' que no te puedes perder en junio

10 películas de estreno en 'streaming' que no te puedes perder en junio