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Josep Maria Fonalleras

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El Motel

Su cocina no puede ser definida como tradicional, tal y como entendemos normalmente este término. Más bien es al revés

Raül Balam (Moments) y Jaume Subirós (El Motel), Premi Nacional de Gastronomia 2026

Jaume Subirós, 'alma mater' de El Motel, antes de recibir el Premi Nacional de Gastronomia 2026.

Jaume Subirós, 'alma mater' de El Motel, antes de recibir el Premi Nacional de Gastronomia 2026. / Ricard Cugat

No deja de ser paradójico que Jaume Subirós, propietario del Motel Empordà y chef de primera, haya recibido el Premio Nacional de Gastronomía Tradicional por “preservar el legado y el espíritu fundacional” de Josep Mercader. El galardón es merecido y reconoce los 65 años de vida del Motel (se ha celebrado la efeméride este jueves) y también conmemora el centenario de Mercader, figura emblemática y fundacional de la cocina catalana, artífice de aquel motel de carretera que emergió, en palabras del eminente crítico Colman Andrews, como "la auténtica cuna de la cocina contemporánea". El propio Andrews dice de Subirós que es “modesto, honesto e imperturbable” y que supo combinar el papel de guardián de las esencias con el de factótum de las innovaciones. Por eso decía que es paradójico, porque el espíritu de Mercader estaba tan ligado al país como abierto al mundo de la alta gastronomía y de la creatividad.

No es una cocina, la del Motel, que pueda ser definida como tradicional, tal y como entendemos normalmente este término. Más bien es al revés. Muchas de las “tradiciones” que hoy valoramos como tales nacieron de la mano de la genialidad de Mercader y de la continuidad, basada en la memoria y la voluntad de trascenderla, de Subirós y de los herederos familiares que ahora trabajan en el restaurante. ¿Ejemplos? Los nabos de Capmany o el sorbete de tomillo, la ensalada de habitas a la menta o, como dice Joan Roca, la “Santa Espina de la anchoa”. Y tantos otros. El hermano mayor del Celler, en un libro memorable concebido por Miquel Berga ('Històries del Motel'), evoca el primer plato que comió allí de joven (terrina de manitas de cerdo con ensalada de col) cuando buscaba referentes para su arte culinaria. Aquellos “aromas nobles de solera planeaban por la sala luminosa”. Una epifanía que fue la constatación de una revolución silenciosa y discreta. Y, por tanto, permanente. El Motel "es un espacio lleno de voces, de gestos que todavía están ahí", dice Sílvia Subirós en el libro que acaba de publicar sobre su abuelo. Gestos que describen un paraíso real y tangible.

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