Magnífica encíclica

León XIV acaba de publicar una encíclica ('Magnifica humanitas', MH) que está llamada a convertirse en una referencia del debate público, más allá de los entornos eclesiales. No hace falta estar de acuerdo con todo lo que dice para reconocer su importancia. Más allá del cuñadismo habitual (coincide con lo que yo ya decía) y de las descalificaciones (es una encíclica roja), conviene empezar subrayando que, según algunos expertos, se trata de un documento con un rigor técnico inusual en un texto eclesiástico.

Sin embargo, creo que se ha destacado poco su intencionalidad: «no es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario». Es una propuesta para abrir una conversación pública imprescindible, una conversación en la que deben escucharse todas —¡todas!— las voces. Porque no se trata de hacer invocaciones genéricas a la ética, sino de encontrar criterios de discernimiento. Criterios adecuados para la agenda de retos que debemos abordar sin demora. Porque tenemos que hablar de educación, del trabajo, de la paz y los conflictos, de la comunicación y la verdad, de las desigualdades y la exclusión social… El mundo ha cambiado —lo hemos cambiado—, y debemos hablar con libertad y responsabilidad tanto de los cambios que se están produciendo como del horizonte que los orienta.

Se ha dicho que es una encíclica sobre la inteligencia artificial (IA). No exactamente. Es un texto social, sobre las transformaciones sociales y sobre las propuestas sociales. Y por eso es un texto que habla de la IA. Porque la IA ya no es solo una herramienta tecnológica a nuestro alcance, sino el ecosistema en el que vivimos este cambio de época. Debatir sobre la IA no es debatir sobre el futuro, sino sobre el presente. Es un debate que se refiere, como dice el subtítulo, a «la custodia de la persona humana en el tiempo de la IA». No va de discutir a favor o en contra de la IA, ni de volver al enfrentamiento entre apocalípticos e integrados: se trata de afirmar con contundencia la centralidad de la dignidad de la persona humana, de toda persona, en las nuevas realidades que configuran nuestra época.

Porque si existe una agenda de temas que debemos abordar no es simplemente porque tengamos nuevos retos y nuevas preguntas: debemos abordarlos porque en todos ellos están en juego tanto la dignidad de la persona como la ecología integral que la sostiene. Se trata de preguntarnos por la condición humana y por su dignidad irrenunciable en los pasos que vamos dando y en las decisiones que vamos tomando.

Y por eso hablar de IA es hablar sin rodeos de poder y de relaciones de poder. MH señala que la dignidad humana se ve amenazada por la concentración de poder favorecida por la IA. La IA plantea un desafío de gobernanza porque, reducida a concentraciones tecnocráticas y empresariales, se convierte en una carrera autorreferencial en la que sobran los estados y sobra la gente, mucha gente. Por eso, dice la encíclica, hace falta regulación, pero no solo regulación: hacen falta compromisos que sitúen en primer plano el propósito que nos mueve. Y formula una propuesta que se convertirá en una referencia: desarmar a la IA. «Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano». Desarmar significa custodiar la libertad frente al control social y la mercantilización. Desarmar significa cuestionar una cultura del poder que solo sabe sofisticar las formas de violencia institucional.

No renunciar a la tecnología, pero tampoco convertirla en ideología. Por eso la encíclica hace un sorprendente reconocimiento de la vulnerabilidad como componente de la condición humana. Vulnerabilidad como afirmación de la corporalidad, las emociones, la alegría y el dolor, los vínculos que nos constituyen. Vulnerabilidad como crítica y rechazo de las ideologías que los reducen a defectos o límites que deben corregirse. Vulnerabilidad como reconocimiento de que las personas vulnerables no son molestias prescindibles, sino la perspectiva desde la cual deben observarse y valorarse las transformaciones sociales.

MH es una magnífica encíclica porque formula una propuesta desde el Evangelio que constituye una invitación a sumar más voces a un liderazgo moral que promueva un debate público, con voluntad de impacto, sobre nuestros propósitos sociales compartidos. Ojalá se incorporen más voces públicas, personas e instituciones.