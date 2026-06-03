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Opinión | Moción de censura
Sílvia Cóppulo

Sílvia Cóppulo

Periodista y psicóloga.

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Waterloo y el mapa

El PP se pone de perfil y aplica el negacionismo al conflicto político, lo despolitiza, como si de una cuestión jurídico-legal o administrativa se tratara

Feijóo rechaza que una moción de censura instrumental sea un "atajo" para llegar a la Moncloa: "No pido favores"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, interviene en la reunión del Cercle d’Economia, celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona, 2 de junio de 2026. Fotografía de Ferran Nadeu

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, interviene en la reunión del Cercle d’Economia, celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona, 2 de junio de 2026. Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

"Si tiene una propuesta seria, nos vemos en Waterloo”, dice Jordi Turull a Alberto Núñez Feijóo desde Catalunya Ràdio. La idea de una moción de censura contra Pedro Sánchez queda subordinada al marco identitario, simbólico y político que el PP ha criminalizado y tratado como una anomalía que debe extirparse: Carles Puigdemont es la línea roja. El PP no quiere validar al presidente de Junts como interlocutor político, y mucho menos ir a “su casa”. Significaría otorgarle reconocimiento político y poder. Pero, con la invitación, Turull fija la jerarquía y logra lo que buscaba: sitúa Waterloo —aunque sea durante unos días— en el centro del marco mental de la política española. Waterloo es el debate.

De fondo, hay un hecho incuestionable: Puigdemont sigue en Waterloo, porque la ley de amnistía aprobada hace dos años no se le aplica. El relato oficial de normalidad política se vuelve poroso y adopta la forma de un colador, incapaz de retener sus propias contradicciones.

Feijóo corta en seco en el Cercle d’Economia, en Barcelona: “Hablemos de cosas serias”. “Nadie nos marca el camino”, responde. No entra en el marco, simplemente activa una línea de defensa. Pero esa contención delata una debilidad. Hace un año, Miguel Tellado era taxativo al afirmar que el PP no haría lo que había criticado del PSOE. Aquella claridad ha desaparecido. Porque saben que el problema político de fondo no es Waterloo, sino el que el Estado mantiene con Catalunya. El PSOE firma documentos que así lo reconocen para lograr investiduras, pero el PP se pone de perfil y aplica el negacionismo al conflicto político, lo despolitiza, como si de una cuestión jurídico-legal o administrativa se tratara. Hasta hoy, la ficción de normalidad estratégicamente le había resultado más útil.

En Catalunya, que el PSOE gobierne en España no entusiasma; para muchos es el mal menor frente al rechazo que genera un PP amplificado por la suma con Vox, que a muchos da miedo. Mientras Feijóo no lo reconozca, seguirá orbitando políticamente sin aterrizar. Por favor, que alguien le regale un mapa.

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