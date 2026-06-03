Retornos y Estado de derecho

El reglamento de retornos —que sustituye a la directiva de 2008 y regula la salida de quienes no obtienen autorización para permanecer en la Unión— y el Pacto Europeo de Migración y Asilo —que ordena la gestión de las solicitudes de protección internacional— marcan una nueva etapa en la política migratoria europea. Ambas reformas responden a las dificultades que la Unión arrastra desde la crisis migratoria de 2015 y, en particular, al hecho de que solo se ejecuta el 27% de las órdenes de retorno. Pero mientras que el pacto armoniza los procedimientos de asilo y refuerza la gestión de las fronteras exteriores, el reglamento busca una ejecución más efectiva de las decisiones de retorno adoptadas conforme a derecho.

Para corregir esa debilidad, la norma introduce una orden europea de retorno, refuerza el reconocimiento mutuo de las decisiones adoptadas por los estados miembros y abre la puerta a la creación de centros de retorno en terceros países. Son medidas controvertidas, especialmente por la ampliación de los periodos y supuestos de detención —que podrán alcanzar hasta dos años y afectar, como último recurso, a familias con menores— y por las dudas que plantea la externalización de parte del proceso. Organizaciones humanitarias y expertos en derechos humanos advierten de que algunas disposiciones podrían incrementar el riesgo de vulneraciones de derechos fundamentales si no van acompañadas de garantías suficientes y de un control judicial efectivo.

Y ese será uno de los principales desafíos de su aplicación. Los estados deberán adaptar sus legislaciones, reforzar sus capacidades administrativas y negociar acuerdos con terceros países que respeten el derecho internacional y el principio de no devolución. La eficacia del sistema dependerá tanto de la voluntad política como de la capacidad para garantizar seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos fundamentales. La viabilidad de los centros de retorno dependerá, además, de que los estados logren acuerdos con países terceros dispuestos a acogerlos, una condición imprescindible para que el nuevo modelo pueda funcionar en la práctica.

La discusión sobre el reglamento tampoco puede desligarse del contexto político europeo, en el que los gobiernos están respondiendo de forma distinta a los desafíos migratorios. Mientras Francia plantea restringir temporalmente la inmigración, España ha optado por regularizar a personas ya arraigadas en el país. Pero conviene evitar simplificaciones. Aunque el debate migratorio se ha endurecido en toda Europa, estas reformas no son el resultado de una mayoría de extrema derecha en las instituciones comunitarias, que siguen sustentándose en los acuerdos entre populares, socialistas y liberales, sino de un amplio consenso sobre la necesidad de corregir las insuficiencias del sistema vigente, aunque persistan diferencias relevantes sobre cómo hacerlo.

La cuestión de fondo no es si las decisiones de retorno deben ejecutarse, sino cómo hacerlo y con qué garantías. Un Estado de derecho no puede renunciar ni al cumplimiento de la ley ni a la protección de los derechos fundamentales. Y el desafío consiste en compatibilizar ambos principios. Porque de la capacidad para mantener ese equilibrio dependerán tanto la eficacia como la legitimidad del nuevo marco migratorio europeo.