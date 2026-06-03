¿Presupuestos contra la censura?

La cumbre anual del Cercle d´Economia es relevante. Se piensa en Catalunya, tras un primer semestre y relaciona lo que pasa con las tendencias mundiales. Este año la presencia -habitual, pero en un momento muy crispado- del líder de la oposición y del presidente del Gobierno ante un público más empresarial que político le daba aún mayor trascendencia.

Quizás el gaditano Juvencio Maeztu, CEO internacional de Ikea, respondiendo a Nuria Cabutí, resumió el estado de ánimo general: lo que me quita el sueño es la gran polarización que trastoca demasiado la verdad. La presidenta del Cercle, Teresa García-Milá, preguntó a Núñez Feijóo cómo era posible que siendo el PP y el PSOE partidos europeístas -y votando la mayoría de las veces juntos en Europa- no pudieran llegar a ningún acuerdo en España, lo que perturba mucho la vida política.

Y la respuesta de Feijóo explica su política: “ninguno de ustedes -empresarios- llegaría a un acuerdo con una compañía investigada por innumerables casos de corrupción, con varios ejecutivos en prisión y cuyo único propósito es llegar al día siguiente. Ustedes no lo harían, yo tampoco”. Vale, pero el PP tampoco es inmaculado y Feijóo excomulgó a Sánchez desde el primer día por la amnistía, que ha desinflamado Catalunya.

Cierto, las causas abiertas contra el PSOE son muy graves, pero no hay sentencias y, con este punto de partida, no hay ningún acuerdo posible. O Junts y el PNV votan la moción de censura, lo que ya han dicho que no harán, o …el día de la marmota.

¿Es lo mejor para España y Catalunya, y lo más inteligente y conveniente para quién quiere aspira a presidente? Y aunque mostró solvencia en varios asuntos como la vivienda -y ahí sintonizó con el público- hubo escasos aplausos. Dijo que la moción de censura era el elefante que flotaba, pero ni una palabra de Vox, su aliado en muchas autonomías y el otro elefante que el PP no sabe cómo digerir.

El líder del PP cree que todo va mal y pecó de cenizo. Por el contrario, Sánchez cree que España está como nunca. Van convencidos y directos a una implacable batalla final

Y si no se puede pactar nada con un “insolvente”, ¿cómo negociar un sistema de financiación autonómico con alguien que no tiene ni presupuestos? Ya pudo decir García-Milá que el sistema está caducado desde hace años y que el Gobierno ha hecho una propuesta que -guste o no- se debería negociar. No habrá acuerdo, no puede haberlo con quien tiene que irse. Aunque no se le pueda echar.

Pero si Feijóo pecó de cenizo, Sánchez lo hizo de ilusionista. Cierto que la economía es la que más crece de Europa (la OCDE lo confirma para el 2026), que se está creando mucho empleo, que la regularización es necesaria y que la inmigración es una asignatura obligatoria. Y que el Estado propone ceder muchos fondos a las autonomías con el nuevo sistema de financiación y la quita de la deuda. Y que la apuesta por las renovables hace que la electricidad sea más barata que en Europa.

Sí, Sánchez es el presidente más longevo después de Felipe. Pero, ¿se puede alardear de estabilidad con el estado actual de la mayoría de la investidura? ¿Se puede no admitir que los casos que afectan al PSOE en los tribunales son un gran golpe al Gobierno? ¿Hay estabilidad cuando los acuerdos han sido solo con la izquierda del PSOE y con los nacionalistas y nunca -o casi nunca- con el PP, que es el que tiene más diputados?

Sánchez es hábil, la moción de censura ya fracasó cuando Junts citó a Feijóo en Waterloo. Y apuntilló: se alegra, es un paso que ahora el PP reconozca que los votos de Puigdemont cuentan. “Es una bestia”, me dice subyugado un constructor. Vale, ¿pero toda una legislatura sin presupuestos?

Entonces, ¡golpe de efecto! No solo no se irá, sino que presentará los presupuestos de 2027. Muy sociales, mucha vivienda y muy negociados. Pero García-Milá hizo la pregunta. ¿Cómo los podrá aprobar? Contestó con “humildad”. Con ánimo de acuerdo, con la llegada -al final- de la amnistía y con la “agenda del reencuentro”.

¿Juegos artificiales? ¿Buen envite político? Un brillante exparlamentario catalán me dice que su obligación es presentarlos. Y negociar que “los socios” -como mínimo- se abstengan. Caso contrario, los presupuestos derrotados del 27 pueden ser su programa electoral.

Feijóo recordó el “váyase señor González”, y además usted es mucho peor que Felipe. Sánchez replicó: Yo sigo. Y voy a volver a ganar. Aquí estamos, así vamos.